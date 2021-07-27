Milyon euroluk anlaşmazlık! İşin sonu mahkemede bitti

Mahkeme kayıtlarına geçen bilgilere göre 2005-2007 yılları arasında o zamanlar Galatasaray formasını giyen Ribery'nin menejerliğini yapan Bruno Heiderscheid, kendisinin 2005 yılında Galatasaray'dan Olympique Marsilya'ya transfer olmasında aracı oldu.

İkili arasında önce sözlü daha sonra yazılı olarak yapıldığı belirtilen anlaşmaya göre Ribery, bir sonraki transfer ücretinden yüzde 10 komisyon ödeme sözü verdi.

Ancak menejerin iddiasına göre 2007 yılında Marsilya'dan 30 Milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Franck Ribery sözünde durmadı. Uzun uğraşlar sonucu parasını alamadığını iddia eden Bruno Heiderscheid, 4 yıl önce ünlü futbolcuyu mahkemeye verdi. Sözleşmenin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını ileri süren Ribery ise, mahkemeden araştırma talebinde bulundu. Bunun üzerine Münih sulh mahkemesi imzayı incelemek üzere bilirkişi tayin etti. Bilirkişi raporunu bekleyen mahkemenin bu günlerde karar vermesi bekleniyor. Diğer yandan bir süre önce Münih'e geldiği belirtilen 38 yaşındaki Ribery'nin eski takım arkadaşı Jerome Boateng ile ünlülerin kaldığı Grünwald semtinde her gün koşuya çıktığı, yeni takım arayışında bulunduğu ifade edilen ikilinin gelişmeleri buradan takip ettiği bildiriliyor.