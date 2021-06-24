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Avrupa
Haber Giriş: 24.06.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e giden Hakan'ın formasını ateşe verdi

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Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e giden Hakan'ın formasını ateşe verdi

Milan'ın yeni mukavele teklifini kabul etmeyen Hakan Çalhanoğlu'nun ezeli rakip Inter'e imza atması taraftarları çıldırttı. Takımın 10 numarası olan Hakan'ın formasını yere serip ateşe verdiler. Hakan'ın da imzanın ardından, "Çok büyük kulübe geldim, şampiyonluğumuzu tekrarlayacağız" sözleri Milan taraftarını iyice çıldırttı.

Avrupa futbolunda da taraftarlar ezeli rakibe transfer olan oyuncularını hoş karşılamıyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, uzun süre top koşturduğu Milan'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyip Inter'e imza attı. Bu da Milan taraftarlarının kalbini yaraladı.

Milan taraftarları, ezeli rakip Intere giden Hakanın formasını ateşe verdi

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLECEK
Hakan'ın Milan'da giydiği 10 numaralı forma yere serilip ateşe verildi ve bu anlar kayda alındı. Milan taraftar forumlarında Hakan'ın Inter ile oynanacak maç sırasında protesto edilmesi gerektiği şeklinde görüşler var.

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