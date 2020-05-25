Mike Tyson, Türkiye’de mi ringe çıkacak?

Sporcunun menajeri Christian Jäger Mahmoud ‘Manuel’ Charr, için rakip arayışı içinde olduklarını belirterek, ‘2017 yılında kazandığımız WBA Dünya Şampiyonluk Kemerini çeşitli aksilikler nedeniyle bir türlü savunamadık. Dünya Doping kurulunun hatalı test kararının, ardından corona krizi yaptığımız tüm planları alt üst etti ve bize çok zaman kaybettirdi, ancak şimdi her şeye hazırız ve Mike Tyson’a teklifimizi ilettik. Tyson’un Formunun çok iyi olduğu gözleniyor. Yeniden dünyaya güzel bir boks ziyafeti çekmek bizi çok heyecanlandırıyor’ dedi. Bernd Trendelkamp ‘Maça hazırız’

Mahmoud Charr’ın promotörü Bernd Trendelkamp uyuyan devin uyandığını belirterek, ‘Tyson’un yayınladığı son videolarda içindeki savaşçı ruhun yeniden uyandığını ve tekrar ringlere dönmek istediğini açıkladı. Böyle bir efsaneye karşı ringe çıkmak isteriz. Önce 4 rauntluk bir yardım maçı yapacak sanırım. Ardından bizim WBA 12 rauntluk dünya şampiyonluk maçı için ringe çıkabilir. Şu an Mahmoud Charr’ın elinde olan WBA dünya şampiyonduk kemerini daha önce 11 kez Mike Tyson ve 13 kez Muhammed Ali belinde taşımıştı’ dedi. Diamond Boy Promotion ve Global Sports Management’in basın danışmanı Vedat Alyaz, Tyson’un 15 yıldır ringe çıkmadığını belirterek, ‘2003 yılında iflas ettiğini açıklayan Mike Tyson, o güne kadar 300 milyon dolar kazanmıştı. En son 11 haziran 2005 te İrlanda’lı Kevin MC Bride’ye karşı ringe çıktı ve kondisyonu düşük olduğu için kendisinden 15 cm uzun olan genç rakibi karşısındaki raunt arasında maça devam ettiremeyeceğini açıkladı. Bu karşılaşmadan beş buçuk milyon dolar kazanan Tyson’un, bu mücadelesini 20 bin seyirci izlemişti. Fırsat buldukça Türkiye’ye gelen 35 yaşındaki Müslüman boksör Mahmout Charr, iki kez de sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti’ dedi.