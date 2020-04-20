'Mike Tyson, 6 hafta antrenman yaparsa, 1 dakikada Wilder’ı nakavt eder'

Tyson tarihteki en sert yumruğu atanlardan biri olarak kabul edilir. Hala en genç ağır siklet şampiyonu olma rekorunu elinde tutuyor, 20 yaşındayken 1986’da Trevor Berbick’i yenerek kemeri kazanmıştı.

Fenech, Wilder’ı çok güçlü yumruk atan bir boksör olarak görüyor, ancak çenesine sert bir darbe alırsa toparlanamayacağına inanıyor.

Sporting News’e verdiği demeçte Fenech, “Boks şimdi aynı değil. Mike Tyson altı hafta boyunca antrenman yaparsa bir dakika içinde Wilder’ın işini bitireceğini garanti ederim.”

“Eğer Wilder büyük bir avcı olduğuna inanılan Tyson Fury tarafından yere yığılıyorsa, Mike Tyson bu adamları dağıtırdı.”

“Mike, bu adamları hala yenebilecek olmasına rağmen eğitime başlayacağını sanmıyorum. Fury’nin diğer becerileri var, ama Deontay Wilder’in sadece bir yumruğu var başka bir şeyi yok. Onu yumruklarsan, bitti. Ve Mike kesinlikle onu yenerdi.”