Metzelder'e dava açıldı

Metzelder hakkında iki kadın geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulunmuştu. Kadınlar Metzelder'in kendilerine çok sayıda çocuk pornografisi materyalleri gönderdiğini iddia etmişti. Geçen yıl başlayan soruşturma çerçevesinde Metzelder'in evi de aranmıştı. Metzelder'in biri Hamburg'da, diğeri Münsterland'a yaşayan iki kadının cep telefonlarına en az 30 farklı çıplak çocuk fotoğrafı gönderildiği tespit edildi. Savcı Metzelder'in bilgisayarına ve cep telefonlarına da el koymuştu. Savcı ayrıca telefonlarına gelen küçük çocuk fotoğraflarını derhal savcıya teslim etmediği için ismi öğrenilemeyen ancak Hamburg'da ikamet eden kadın hakkında da suç duyurusunda bulundu.



BAŞARILI KARİYERİ VAR

Metzelder 1980 yılında Haltern'de doğdu. Dortmund forması altında parladı. Real Madrid'de top oynadı. Ardından Schalke forması da giyen Metzelder, 47 kez A, 9 kez Ümit ve bir kez de U18 Alman milli takım forması giydi. Almanya milli takımıyla 2002'de Brezilya'ya karşı FIFA Dünya Şampiyonası finali oynadı. 2008 yılında Avrupa Şampiyonası'nda yine finali maçına çıktı. Dortmumd ile Bundesliga şampiyonluğu sevinci yaşadı. DFB Kupası kaldırdı. Real Madrid ile İspanya Şampiyonu oldu. Metzelder'in adı Alman Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçiyordu.