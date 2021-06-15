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Avrupa
Haber Giriş: 15.06.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Mesut Özil kardeşini evlendirdi!

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Mesut Özil kardeşini evlendirdi!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in kardeşi Duygu Özil evlendi. Almanya'da gerçekleşen törende Mesut Özil de yer alırken yıldız futbolcu akrabalarıyla hasret giderdi.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in mutlu günü! Özil, önceki gün kız kardeşi Duygu Özil ile Enes Çolak'ın Almanya'da gerçekleşen nişan törenine katıldı. Sabah'ın haberine göre kardeşinin mutluluğunu paylaşan ünlü futbolcu, davette akrabalarıyla da bir araya gelip hasret giderdi.

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