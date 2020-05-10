Mesafeyi aştı, gözaltına alındı

POLİS megafondan gösteriye sosyal mesafe kuralı gereği 50 kişinin katılabileceği çağrıları yaptı. Ancak protestoya 250 civarında kişinin katılması üzerine polis müdahale etti. Attila Hildmann’la birlikte yaklaşık 30 göstericiyi gözaltına alan polis, kimlik tespiti yaptıktan sonra tekrar serbest bıraktı. Attila Hildmann’ın sosyal medya hesabında korona önlemlerine karşı çağrı yaptığı gösteriye, aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı grup da katıldı.

Hildmann, sosyal medya hesabında uzun süredir korona önlemlerine karşı yoğun eleştiriler yapıyor. Bu yazılarında koronanın yeni bir dünya düzeni kurmak için bir komplo olduğu tezlerini savunan Hildmann, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü ve Amerikalı milyarder Bill Gates’i bu komployu kuran örgütün üyeleri olarak görüyor. Hildmann üvey babasının aşırı et tüketimi sonucu kalp krizinden öldüğü düşüncesiyle tamamen vegan beslenmeye başladı. Hiç hayvan ürünü kullanmadığı vegan yemek tarifleriyle ünlendi. Aşçılık ünü televizyonlara da yansıdı ve televizyon programlarının aranan ismi oldu.

