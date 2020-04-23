Merkel’den ramazan mesajı

MERKEL ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda bu yıl ramazanın koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir zamanda başladığını belirtti ve “Buna rağmen inancınızı ve bağlılığınızı yaşayacak yollar bulmanızı diliyorum. Ramazan başlarken siz sevgili Müslümanları kalpten selamlıyorum” dedi. Ramazanın insanın kendi içine dönmesi, özellikle ihtiyacı olan başka insanları düşünme ve birlikte olma zamanı olduğunu vurgulayan Merkel, “Bu bizim toplumsal birlik ve bütünlüğümüz için de önemli bir mesaj” dedi. Bir araya gelme, birlikte iftarların bu yıl maalesef mümkün olmadığını söyleyen Merkel, “Çünkü koronavirüs pandemisi bizim geleneklerimizi, bayramlarımızı ve toplu ibadetlerimizi bildiğimiz biçimde yerine getirmemizi engelliyor. Size ve ailenize özellikle bu zorlu dönemde barış, huzur ve sağlık içinde bir ramazan diliyorum” dedi.