Merkel’den kriz toplantısı: Vaka sayısı günlük 10 bine çıkacak!

ALMANYA’da korona salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Bir gün önce 4 bin 58 olan günlük vaka sayısı 500 artarak, 4 bin 516’ya çıktı. 11 kişi hayatını kaybetti. Aktif virüs sayısı 33 bin 270’e, pozitif test sonuçları 1.6’ya yükseldi. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan uyarıda ise, Almanya’da vaka sayısının günde 10 bine kadar çıkabileceği belirtildi. Almanya’da toplam vaka sayısı 314 bin 660’a, toplam can kaybı ise 9 bin 589’a ulaştı.

BERLİN VE FRANKFURT RİSKLİ BÖLGE

Riskli kent ve bölgeler listesine yenileri eklendi. Bremen, Hagen, Wuppertal kentlerinden sonra Berlin’in tamamı ve Frankfurt da riskli kentler arasına girdi. İki kentte de gece saat 00.23’ten sabah saat 06.00’ya kadar kafe, restoran ve barlar kapatılacak. Ayrıca bu saatler arasında içki satmak yasak. 100 bin nüfus başına son 7 günde 50 korona vakasının geçtiği yerler riskli kent veya bölge ilan ediliyor.

‘İKİNCİ KAPANMDAN KAÇINMALIYIZ’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün 11 büyükşehrin belediye başkanları ile bir araya geleceğini ve büyük kentlerde virüsün yayılmasını önlemek için alınacak yeni önlemleri konuşacaklarını açıkladı. Başbakan Merkel, “İkinci bir kapanma durumundan kaçınmalıyız. İlkbahar aylarındaki gibi bir durum yaşanmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı. Karantina döneminde çok sayıda iş yerinin zor zamanlar yaşadığını hatırlatan Merkel, salgına karşı herkesin üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu.