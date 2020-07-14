Merkel veliahtını buldu mu!

KORONA krizi Almanya’da siyasi manzarayı da etkiledi. Korona krizinde Başbakan Angela Merkel’le hareket eden Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in bir anda yıldızı parladı. Kamuoyu araştırmalarında işini en iyi yapan siyasetçler arasında Merkel’den sonra ikinci sırada gelen Bavyera Eyalet Başbakanı Söder gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı ve Merkel’in halefi olarak görülüyor. Söder her ne kadar “Benim yerim Bavyera” dese de, başbakanlık koltuğuna da göz kırpıyor. Söder’in son çıkışı bu tartışmaları daha da alevlendirdi. Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, Başbakan Merkel’i eyalet hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısına davet etti. Söder’in Bakanlar Kurulu toplantı yeri olarak ise Chiemsee gölündeki Herrenchiemsee sarayını seçmesi, veliaht kraliçe buluşmasına benzetildi. KRALLAR GİBİ

Chiemsee Gölü’nün Herrenchiemsee Adası’ndaki tarihi sarayı Bavyera’nın ‘masal kralı’ olarak adlandırılan II. Ludwig, Paris’teki Versailles sarayına özenerek yaptırmıştı. Söder’in Merkel’i bu saraya davet etmesi ve gelecek yıl genel seçimlerde aday olmayacak olan Merkel’in de ilk kez bir eyaletin Bakanlar Kurulu toplantısına katılması halef-selef buluşması olarak yorumlandı. Merkel ve Söder, adaya gitmek için Prien/Stock iskelesinden gemiye bindi. İskele yakınında tezahürat yapanların “Markus Söder, Başbakan adayı mı? Evet” yazılı pankartlar açması dikkat çekti. İkili güzel bir havada 30 dakikalık bir gemi seyahatinden sonra adaya vardı ve faytona binerek, Herrenchiemsee sarayına hareket etti. Merkel ve Söder saat 12 00’de sarayın ihtişamlı Aynalı Salonu’na geçerek Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Ada yüksek ziyaret nedeniyle tam gün ziyarete kapatıldı. Merkel’in ziyaretinin ana konusu 1 Temmuz’da AB dönem başkanlığını devralan Almanya’nın izleyeceği Avrupa politikası ve korona krizinin etkileri.

İki saat süren toplantıdan sonra ikili kameralar karşısına çıkarak, ortak açıklamalarda bulundu.

Söder Bavyera eyalet seçimlerinde seçim kampanyasına Merkel’in mülteci politikasına muhalefet eden Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’u davet etmiş ve seçimde başarılı olmuştu. Söder’in bu sefer korona krizinde başarılı olan Başbakan Merkel’i davet etmesi başbakanlığa hazırlık adımları olarak değerlendiriliyor.

Ancak bugüne kadar Almanya başbakanlığı için Bavyera’dan biri Franz Josef Strauss, diğeri Edmund Stoiber olarak iki aday çıktı. İkisi de seçimleri kazanamadı. Söder’in bir ilki başarma şansı kamuoyu yoklamalarına göre yüksek görünüyor. ‘FAZLA BİR ŞEY SÖYLEMEM’

Başbakan Merkel, basın toplantısında halefi ve Söder’in başbakan adaylığı konusunda gelen sorulara, “Bavyera’nın bir Başbakanı var. Beni o davet etti. Bu konuda daha fazla bir şey söylemem. Başka eyaletler de davet ederse Bakanlar Kurulu toplantısına katılırım” diyerek, halefi gizemini korudu.

Merkel ve Söder, korona salgını tehlikesinin halen devam ettiğini vurguladı. Merkel, “Salgın bizi uzun süre daha meşgul edecek. Biz bu salgınla yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi. Söder ise “Korona halen duruyor. Bir kıvılcım yetiyor yayılmasına. İkinci bir dalgayı göze alamayız” dedi.