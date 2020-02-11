Merkel hakkında suç duyusunda bulunacak

HÖCKE, sosyal medya hesabından, “Eyalet başbakanını zorlaması nedeniyle Merkel aleyhine suç duyurusunda bulunuyorum” paylaşımını yaptı. Bu paylaşımın ardından AfD Genel Merkezi de ‘zorlama’ şikâyetiyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Alman medyasına değerlendirmede bulunan bazı uzmanlar, bunu tamamen gündem yaratma ve taktik amaçlı bir hareket olarak nitelendirdi.

THÜRINGEN’DEKİ SEÇİM

Thüringen Eyalet Meclisi’nde AfD ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partili meclis üyeleri işbirliği yapmış ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) adayı Thomas Kemmerich’i başbakan seçmişlerdi. Başbakan Angela Merkel de Afrika ziyareti sırasında bu seçimi sert bir dille eleştirmiş ve “Bu affedilemez bir süreç” ifadesini kullanmıştı. Merkel seçimin yenilenmesi çağrılarına da destek vermiş, ardından Thüringen Başbakanı seçilen FDP’li siyasetçi Kemmerich istifa etmişti.