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Melisa Yıldırım, ABD yolcusu

#Londra#Melisa Yıldırım#AVRUPADAN HABERLER
Melisa Yıldırım, ABD yolcusu

Müzik yaşamını Londra ile İstanbul arasında sürdüren kabak kemane sanatçısı Melisa Yıldırım, ABD’nin Florida eyaletinde yetenekli müzisyenlerin katıldığı prestijli OneBeat etkinliğe davet edildi.

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2012’de başlatılan OneBeat projesi, dünyanın dört bir yanından kariyerlerinin başındaki 19 ila 35 yaşlarındaki müzisyenleri bir araya getirip müzik yapmaya, üretmeye ve performans sergilemeye teşvik eden bir inisiyatif. ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu’nun girişimiyle düzenlenen etkinliğe bu yıl katılan genç yeteneklerden biri de kabak kemane çalan Melisa Yıldırım katılıyor. Yıldırım, 18 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 12 farklı ülkeden 20 müzisyenle birlikte müzik yapacak ve atölye çalışmalarına katılacak. Yıldırım, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ‘hayalini kurduğu ve çok istediği bu projede 3 hafta boyunca dolu dolu müzik, doğaçlama, üretim, sohbet ve eğlencenin tadını çıkaracağını’ söyledi. Yıldırım ayrıca “Onlarla müzik üretmeyi hayal etmeye başladım bile. Hayatıma katacağı tecrübeleri ise şimdiden tahmin edebiliyorum. Yeni müzik kültürleri ile tanışmama az kaldı!” ifadelerini kullandı.

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Melisa Yıldırım, ABD yolcusu

LONDRA VE İSTANBUL YOLCUSU
Yıldırım, 2019’da da Making Tracks projesinin katılımcılarından biri olarak İngiltere’nin Cambridge, Oxford, Milton Keynes, Edinburg, York, Sheffield, Lincoln, Bristol, Norwich kentleri ve başkent Londra’da konserler vermişti. Geçen yıl ise Londra’nın ünlü konser salonlarından Barbican’da ünlü sanatçı Aynur Doğan’ın konserinden önce sahneye çıkan Yıldırım, aynı zamanda birçok profesyonel sanatçıyla birlikte çalışıyor.

Melisa Yıldırım, ABD yolcusu

Melisa Yıldırım, ABD yolcusu

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#Londra#Melisa Yıldırım#AVRUPADAN HABERLER

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