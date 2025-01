Haberin Devamı

ŞANSÖLYE Scholz, Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler ve ülkedeki siyasi atmosferin yanı sıra Türkiye-Almanya ilişkilerini, ABD’li milyarder Musk’ın siyasi açıklamalarını, ABD Başkanı Donald Trump’la başlayan yeni dönemi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel başlıkları AA’ya değerlendirdi. Scholz, Musk ile 2022’de Brandenburg’daki (Tesla) fabrikasının açılışında görüştüklerini belirterek, “Daha sonra bir telefon görüşmemiz daha oldu. O da ticari çıkarları hakkındaydı. Ancak şimdi yeni edindiği medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor” dedi.

‘MİLYARDER OLMASINDAN ETKİLENMİYORUM’

Scholz, Musk’ın açıklamalarının bir dış müdahale olup olmadığına ilişkin ise güçlü medya girişimcilerinin müdahalelerine alışkın olduğunu söyleyerek, “Bunu, örneğin çoğu zaman benim partim Sosyal Demokratların tarafında olmadıklarını, 19. yüzyıldan beri biliyorum. Almanya’dan olmaması ve dünya çapında milyarder olmasından etkilenmiyorum” diye konuştu. Scholz, kendisini üzen şeyin Musk’ın “aşırı sağcı partiler lehine olan partizanlığı” olduğunu ifade ederek, “Bu, Avrupa’da demokrasiyi ve bir arada yaşamayı tehlikeye atıyor. Ben bunu eleştiriyorum. Eleştirmeye de devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

‘KİMSE BAŞBAKAN OLACAĞIMA İNANMADI AMA BEN OLDUM’

Başbakan Scholz, gelecek ayki genel seçimle ilgili anketlerde partisinin, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin gerisinde bulunmasıyla ilgili, “Geçen sefer (seçimde) de SPD çok çok uzun bir süre gerideydi ve sonra öne geçti. Ve kimse benim Federal Şansölye olacağıma inanmıyordu, ama ben oldum. Bu sefer de aynı şeyin olacağından eminim” dedi. Şimdi vatandaşların ülkeyi kimin yöneteceği, işlerin nasıl devam edeceği ve kararlarını nasıl vermeleri gerektiğini düşünmeye başladıkları bir dönem olduğunu kaydeden Scholz, “Çok sayıda kişinin SPD’ye oy vereceğinden eminim. Çünkü böylece uluslararası politika konularında gerekli adımların atılacağına, aynı zamanda ülkemizin güvenliği için sağduyunun hakim olacağına ve barışçıl kalkınma imkânının olabileceğine güvenebilirler” değerlendirmesinde bulundu.

‘TÜRKLERİN KATILIMI DEMOKRASİMİZ İÇİN İYİ BİR GELİŞME’

Almanya’daki Türkiye kökenli seçmenlere ilişkin Scholz, “Öncelikle, Türkiye ile bir şekilde bağlantısı olan, ya kendileri ya da ebeveynleri veya büyükanne büyükbabaları Türkiye’den gelen bu kadar çok vatandaşın Almanya’da demokratik sürece katılmasından dolayı çok mutluyum. Bu, demokrasimiz için iyi bir gelişme” diye konuştu. Bu nedenle, uzun yıllar çaba sarf ettiği en önemli reformlardan birinin vatandaşlık yasasının modernize edilmesi olduğunu dile getiren Scholz, “Çifte vatandaşlık hakkının tanınması büyük bir adımdır ve bu sayede birçok kişi hem eski vatanını hem de yeni vatanını sahiplenerek karar süreçlerine katılma fırsatını elde etti” ifadelerini kullandı. Başbakan Scholz bu reformun şu anda tehdit altında olduğu uyarısında bulunarak, “CDU/CSU’nun her şeyi geri almak istemesi beni çok üzüyor” dedi. Scholz, Almanya’nın, başka ülkelerden gelen insanların emeğine, özverisine ve iyi niyetine olan ihtiyacına dikkati çekerek, “Onlara, bu ülkeye yerleştiklerinde, Alman dilini konuştuklarında, çalıştıklarında ve gelir elde ettiklerinde vatandaş olma imkanı vererek ülkede karar verme fırsatı da verilmelidir” diye konuştu. Scholz seçime yüksek katılım çağrısında bulunarak “Demokrasilerde en önemli şey sandığa gitmektir. Mümkün olduğunca çok sayıda insanın bunu yapacağını umuyorum” dedi.

‘TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ ÇOK İYİ’

Başbakan Scholz, Türk-Alman ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini de değerlendirerek, “Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler çok iyi. Ticaret, mal ve hizmet alışverişi artmaya devam ediyor ve rekor seviyelere ulaştı ve bunun devam edeceğini varsayabiliriz” dedi. Scholz, Türkiye ile ilişkileri özverili bir şekilde sürdürmenin Almanya için son derece önemli olduğunun altını çizdi. Almanya’nın yapabileceği katkılardan birinin Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlamak olduğunu kaydeden Scholz, “Bu yüzden AB’nin, AB ile Türkiye arasındaki konularda görüşmelere, diyaloğa ve tartışmaya yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu şimdi gerçekleşti ve devam edecek. Ben bunun arkasındayım” dedi. Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı tedarik planına da değinen Scholz, “Türkiye, Alman savunma sistemlerini, örneğin savaş uçaklarımızı satın alarak kendisini güçlendirmeye ilgi duyuyor. Bu konu şu anda Türkiye’de inceleniyor ve biz de bunu mümkün kıldık. Bakalım Türkiye’deki inceleme nasıl sonuçlanacak” diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI RUSYA-NATO SAVAŞINA DÖNÜŞMEMELİ’

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini ve kendisinin bunu bir dönüm noktası olarak nitelediğini aktaran Almanya Başbakanı, şöyle devam etti: “Bir dönüm noktası çünkü on yıllardır sahip olduğumuz ve bize Avrupa’da barış ve güvenliği garanti eden bir anlaşma iptal edildi. Yani sınırların güç kullanılarak değiştirilmeyeceği. Şimdi Rusya, Ukrayna’nın bir kısmını ya da tamamını zorla ve büyük bir yıkımla kendi topraklarına katmak istiyor. Bu mümkün değil ve işte bu yüzden Ukrayna’yı desteklemeliyiz ve destekliyoruz. Aynı zamanda, bu savaşın Rusya ile NATO arasında, tahmin edilebileceği gibi, en korkunç sonuçları doğuracak bir savaşa dönüşmemesine de her zaman dikkat ediyoruz. Ve tüm diplomatik imkanların kullanılması konusunda yoğun çaba sarf ediyorum. Son olarak Rusya Devlet Başkanı ile de görüştüm.” Scholz, ölümlere son vermek ve Ukrayna’nın kendi güçlü ordusuyla AB yolunda bağımsız, egemen bir devlet olarak nasıl bir perspektife sahip olabileceğini görmek için bunu yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

‘İSRAİL VE FİLİSTİN İÇİN BARIŞÇIL BİR PERSPEKTİF OLMALI’

Olaf Scholz, “Gazze’deki insani kriz konusunda geriye dönüp bakıldığında farklı ne yapılabilirdi?” sorusu karşısında, “İsrail’in Hamas’a karşı kendini savunma hakkına sahip olduğu” söylemini yineledi. Gazze’ye yeterli insani yardımın ulaşması gerektiği konusunda her zaman çok net olduklarını savunan Scholz, Gazze’de Hamas’ın saldırısıyla ilgisi olmayan çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine işaret ederek, “Bu kadar çok sivil kurban olmamalı” dedi. Scholz, “İsrail ve Filistin devletinin bir arada yaşaması için bir perspektif, barışçıl bir perspektif olmalı. Bu iki devletli çözüm her zaman Almanya’nın takip ettiği bir perspektif olmuştur ve bu nedenle şimdi bunun gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz” ifadesini kullandı. Barış içinde yan yana yaşayabilmenin İsraillilerin ve Filistinlilerin çıkarına olduğunu vurgulayan Scholz, “Bu aynı zamanda Filistin yönetiminin Batı Şeria ve Gazze’nin sorumluluğunu üstlenebileceği anlamına da geliyor” diye konuştu.

‘ÇOK ÇABA SARF ETTİK’

Şansölye Scholz, “Almanya’nın çifte standart uyguladığı eleştirileri var. (Almanya) Bir yandan her platformda uluslararası kurallara uyulması çağrısında bulunurken, diğer yandan BM kararlarını ve uluslararası kurumları hiçe saymasına rağmen İsrail’i siyasi ve askeri olarak desteklemeye devam etmesi, burada belirli çifte standartların uygulandığı izlenimini vermiyor mu? şeklindeki soruya da, “Hayır. Politikamız her zaman çok nettir ve her zaman aynı ilkeleri takip ediyor. Bu nedenle örneğin Lübnan’da barışçıl bir perspektif görebildiğimiz için de çok mutluyum. Bunun için çok çaba sarf ettik ve şimdi tüm anlaşmaların uygulanacağını ve Lübnan’ın kendi geleceğini belirleyebileceğini ümit ediyoruz” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Almanya için Filistinlilerin geleceğine ilişkin perspektifin de iki devletli bir çözüm olduğunu yineleyen Scholz, “Batı Şeria ve Gazze’yle Filistinlilerin kendi kendilerini yönettikleri bir yer olacak. Gelecekte de bunu savunmaya devam edeceğiz. Filistinliler de dahil olmak üzere tüm Arap komşuları ile İsrail arasında iyi bir şekilde bir arada yaşama fırsatı olduğuna inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Scholz, “Ancak İsrail hükümetinde Gazze’yi ilhak etmeye devam edeceklerine dair sesler de var. Buna ne diyorsunuz?” şeklindeki soruya, “Biz netiz. İki devletli çözümün bir perspektif olduğunu daha önce söyledim. Bunu sadece Birleşmiş Milletler’de savunmuyoruz, her yerde söylüyoruz. Ben bunu İsrail’de de söyledim” cevabını verdi. Suriye’deki gelişmelere de değinen Scholz, “Kendi halkına baskı uyguladığı, öldürdüğü ve işkence ettiği için çok gecikmiş şekilde devrilen Esed’den sonra sonra Suriye’de barışçıl bir gelişmenin mümkün olması için çaba harcıyoruz. Böylece bu ülke, farklı dini toplulukları ve etnik gruplarıyla birlikte geleceğini kazanabilir” dedi.

‘ABD’YLE İŞBİRLİĞİ RUHUYLA HAREKET EDECEĞİZ, ANCAK DİK DURUŞLA’

“Avrupa Birliği ile yeni ABD yönetimi arasındaki politikayı nasıl yürütmek istiyorsunuz? AB’nin daha istikrarsız hale geleceğinden endişe ediyor musunuz?” şeklindeki soruya da Scholz, Avrupa’nın güçlü olduğu yanıtını verdi. 450 milyonluk nüfusuyla Avrupa’nın dünyanın en büyük ekonomik bölgesi olduğunu kaydeden Scholz, “Buna dayanarak bağımsız ve güvenle hareket edebiliriz. ABD ve Avrupa arasında iyi bir işbirliği hedefi gözeterek. Transatlantik ittifakı, transatlantik işbirliği bizim için en büyük çıkarımızdır. Bu nedenle her zaman işbirliği ruhuyla hareket edeceğiz, ancak dik duruşla. Çünkü Avrupa güçlüdür” dedi.

‘AfD ALMANYA’YI BÖLMEK İSTİYOR’

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) göçmenleri sınır dışı etmek için seçim broşürleri dağıtmasına da değinen Şansölye Scholz, “AfD Almanya’yı bölmek istiyor” dedi. Scholz, Almanya’nın refahını ve ekonomik gücünü 1960’larda gelen misafir işçilerle başlayarak çok sayıda insanın yardımı ve katkısıyla kazanmış bir ülke olduğunu belirtti. Magdeburg’daki Noel pazarına saldırı sonrası kentteki hastanenin kamuoyuna yaptığı açıklamanın kendisini çok etkilediğini aktaran Scholz, “(Açıklamada) ‘Burada bize yardım eden diğer ülkelerden çok sayıda doktor ve hemşire desteği olmasaydı hayatları kurtaramazdık’ dediler. Bu hizmet ve ülkemize duyulan bu saygı, AfD gibi bölücü olunduğunda kayboluyor. Bunlar benim rakiplerim” diye konuştu.