Londra Moda Haftası kapsamında 15 Şubat’ta Millenium Gloucester Hotel’de düzenlenecek defilede, Alman oyuncu Wilma Elles, 2018 Türkiye güzeli Şevval Sahin, X Factor finalisti İngiliz top model Chloe Jasmine ile çok sayıda ünlü ismin podyuma çıkacağı belirtildi.

Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden hem resim hem de moda tasarımı alanında iki yüksek lisans derecesiyle mezun olan Tamer, aynı zamanda İtalya Venedik Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim aldı. New York’ta ‘threeASFOUR’ için tasarımcı ve Singapur’da Raffles Design Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Tamer, aynı zamanda Milano’da Mittel Moda Fashion Ödülleri’nde genç yetenek tasarımcı ödülüne aday gösterilerek Türkiye’yi temsil etti.

Tamer’in tasarımları ve eserleri, aralarında Köln Sanat Fuarı, Fashionclash Festivali, İstanbul Tasarım Bienali, Viyana Ödülleri, Eurovizyon Şarkı Yarışması gibi uluslararası birçok festival, bienal ve fuarda sergilendi.





TÜRKİYE’NİN TANITIMI YAPILACAK

Yaşamını ve moda kariyerini şu an Londra’da sürdüren Emre Tamer, ‘Medusa’nın Harem Ziyareti’ adlı koleksiyonunu Yerebatan Sarnıcı’ndan esinlenerek hazırladı. Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar Medusa’nın Osmanlı haremine girerek tüm cariyeleri taşa çevirmesi ve sultanın tek gözdesi olmasını anlatan bu koleksiyon, Tamer’in özel yorumuyla Yerebatan Sarnıcı’ndaki Medusa başlarını Londra Moda Haftası’na taşıyacak.

ATCA Başkanı Zeynep Ober’in danışmanlığı ve katkılarıyla gerçekleşecek defilede, Türkiye’nin tanıtımı da yapılacak.