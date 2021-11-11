Meclis’te korona krizi

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KOALİSYON görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması durumunda başbakanlık koltuğuna oturacak olan Olaf Scholz, gelecek hafta eyalet başbakanlarıyla bir korona zirvesi yapılacağını duyurdu. Federal Meclis’te ilk kez korona kriziyle ilgili konuşma yapan Scholz, “Ülkemizi kışa dayanıklı hale getirmeliyiz“ dedi. Scholz, korona nedeniyle bakım ve yaşlılar yurdundaki insanların geçen yıl olduğu gibi tehdit altında olmaması gerektiğini kaydetti. Koronayla mücadele kapsamında testlerin yeniden ücretsiz olması gerektiğini de belirten Scholz, 3G ve 2G kurallarının uygulanmasının kontrol edilmesinin de önemli olduğuna işaret etti. Scholz, Meclis’teki konuşmasında aşılamanın yavaşlamasına da dikkati çekerek, “Bunun sonucunun ne olacağını biliyoruz. Aşı yaptırmayanların çoğunluğu hastalanacak” dedi. Hastanelerin acil olmayan ameliyatları erteleyebilmesi için finansman olarak destekleneceğini kaydeden Scholz, aşı olmayan vatandaşlara da bir an önce yaptırmaları çağrısında bulundu.

Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus ise konuşmasında ulusal kapsamdaki salgın durumunun 25 Kasım’da sona ermesini eleştirdi. Brinkhaus, “Eyaletler, esnek hareket alanlarından ve eylem seçeneklerinden yoksun bırakılıyor” dedi. Brinkhaus, muhtemel koalisyon ortaklarının hazırladığı koronayla mücadele yasa taslağını yetersiz olarak eleştirirken, “Yazdıklarınız ince, gerçekten çok ince. Ve üstelik tamamen yanlış bir sinyal veriliyor“ dedi. Brinkhaus, 25 Kasım’dan itibaren salgın durumunun kalkmasıyla, insanlara ‘Artık o kadar da kötü değil’ mesajının verildiğini ifade etti.Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, salgın durumunun yerini alacak yasayı savundu. Göring-Eckardt, Birlik Partileri tarafından koronayla mücadele kapsamında hiçbir şey hazırlanmadığı için yasa taslağının sunulması gerektiğini kaydetti. Yasal olarak güvenli önlemlere ihtiyaç olduğunu belirten Eckardt, aksi takdirde ülkede belirsizlik olacağına dikkat çekti. Aşı yaptırmayanlarda insidans değerinin aşılılardan yirmi kat daha fazla olduğunu belirten Katrin-Göring-Eckardt, “Elbette 2G’ye ihtiyacımız var” dedi. Eckardt da ayrıca korona testlerinin tekrar ücretsiz olması gerektiğini söyledi. FDP Meclis Grubu Başkan yardımcısı Marco Buschmann da, sokağa çıkma yasaklarının artık anayasal olmadığını vurguladı. Buschmann, Bavyera Federal İdare Mahkemesi’nin bu konuda aldığı kararla bunun netlik kazandığını belirtti.