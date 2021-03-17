McDonalds vazgeçti

DÜNYACA ünlü fast food zinciri McDonalds, geçen yıl Solingen’de ‘McGutachten’ adıyla hasar tespit bürosu açan Serhan Keskin ve İrfan Yüzbaşıoğlu’na Almanya’daki avukatlık ofisi tarafından uyarı mektubu göndermişti. Mektupta, ‘Mc’ ön ekinin dünya çapında patentlendiği ve bunun sadece gıda sektörünü kapsamadığı vurgulanmıştı. McDonalds, isim için patent başvurusundan vazgeçmemeleri halinde Türk girişimcilere karşı dava açılacağı uyarısında bulunmuştu. İki Türk girişimci ise avukatları aracılığıyla McDonalds’ın talebine itiraz etti. Şirketlerinin tanıtımları için yapılan harcamanın taraflarına ödenmesini isteyen Serhan Keskin ile İrfan Yüzbaşıoğlu, aksi halde isim hakkından vazgeçmeyeceklerini belirtmişti.

Türk girişimciler İrfan Yüzbaşıoğlu (solda) ve Serhan Keskin, McDonalds’a direnerek isim haklarını korudu.

İki ortağın pes etmeyerek direnmesi sonuç verdi. Mahkemeye gitmeyeceklerini duyuran McDonalds’ın avukatından gelen yazıda, “Yaptığımız görüşme sonrasında müvekkilimiz marka hakkından vazgeçmek için talep ettiğiniz 95 bin euroyu ödemeyeceğini bildirmiştir. Müvekkilimiz itirazını geri almaya ve gelişmeyi takip etmeme kararı almıştır. Ancak bu müvekkilimizin hukuksal açıdan görüşünün değiştiği veya sizin bu markayı patentlemenize onay verdiği anlamına gelmemektedir” denildi.