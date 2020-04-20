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Avrupa
Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:30,Son Güncelleme:

Mayweather karantina dinlemedi! Özel jetinde poker oynadı…

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Mayweather karantina dinlemedi! Özel jetinde poker oynadı…
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Dünyanın en ünlü boksörlerinden biri olan Mayweather corona salgınına rağmen özel jetine kapanarak bir arkadaşıyla poker oynadı.

Tüm zamanların en iyi boksörleri arasında gösterilen Floyd Mayweather sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Son 10 yıldaki 915 milyon dolarlık kazancıyla dünyanın en çok kazanan sporcusu olan Mayweather karantina günlerinde gündeme yine servetiyle geldi. Corona virüsü nedeniyle evde kalma kuralına uymayan ünlü boksör özel jetinde bir arkadaşıyla poker oynadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mayweather yüksek bahisli poker oyuncularını ağırladığı özel jetinde gösteriş yaptı.

Masanın üzerinde bulunan nakit paralar ve oyun kağıtlarıyla poz veren Amerikalı boksör 23.2 milyon takipçisine poker oyununda özel jetinin içinde de iyi olduğunu söyledi.

Corona salgını nedeniyle uygulanan karantina kuralını ihlal eden ve yaklaşık 50 milyon Sterlin değerindeki Gulfstream G650 jetinde paylaşım yapan Mayweather’a bazı takipçileri tepki gösterdi.

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