Maskot Gunner yeniden işe alındı

Seyircisiz maçlar oynanacağı için işine son verilen Arsenal maskotu Gunnersaurus yeniden işe alındı.

Koronavirüs döneminde statlar boş kalınca Arsenal yönetimi tarafından işten çıkarılan Gunnersaurus'un dönüşünü ilk kutlayan isimlerden biri Mesut Özil oldu. Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, maskotun evine dönüşünü "Ait olduğun yere geri dönmene sevindim" sözleriyle tebrik ederken aynı zamanda maskotun işine son verildiğinde görevine iade edilmesi için maaşını cebinden ödemeye hazır olduğunu duyurmuştu. Kulübün koronavirüs döneminde kemer sıkma politikasına kurban edilen maskotun görevine son verilmesi taraftarlar arasında da büyük tepkiyle karşılanmıştı. Gelen baskıların ardından maskot Gunnersaurus yeniden Emirates Stadı'ndaki yerini almış oldu.

Maskotun görevine son verildiği haberinin yayılmasından sonra İspanyol Sevilla kulübü başta olmak üzere bazı kulüpler sevimli maskotu kendi takımlarının maskotu olması için açık davet yapmıştı.