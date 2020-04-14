‘Maske zorunlu olsun’

FEDERAL Eğitim Bakanı Anja Karliczek, eğitim bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, maske şartı getirilmesini istedi. ‘Passauer Neue Presse’ye konuşan Bakan Karliczek, dışarıda maske takma zorunluluğu yanında sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sıkı sıkıya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim Bakanı, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde ilk kez siyasetin böyle öngörülerle karar vermek zorunda kaldığını söyledi.