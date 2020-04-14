‘Maske zorunlu olsun’
Almanya’da koronavirüs vakalarında azalma sonucu önlemlerin yumuşatılması tartışmaları başlarken, eyalet eğitim bakanları bugün okullarda atılacak adımları görüşmek üzere telekonferans sistemiyle toplantı yapacak.
FEDERAL Eğitim Bakanı Anja Karliczek, eğitim bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, maske şartı getirilmesini istedi. ‘Passauer Neue Presse’ye konuşan Bakan Karliczek, dışarıda maske takma zorunluluğu yanında sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sıkı sıkıya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim Bakanı, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde ilk kez siyasetin böyle öngörülerle karar vermek zorunda kaldığını söyledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle