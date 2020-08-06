Marmaris kolonyalarını Avrupa’da satışa sundu

MUĞLA’ya bağlı, Marmaris’in kardeş şehri Almanya’nın Fürth kentinde yaşayan iş insanı ve eski Fürth Belediyesi Meclis üyesi Ayhan Yeşil, Marmaris adlı özel imal edilmiş kolonyaları hem Avrupa’da, hem de Marmaris’te piyasaya sürdü. Amacının Marmaris’i tanıtmak olduğunu belirten Ayhan Yeşil, Almanya’nın Muğla’ya, dolayısıyla Marmaris’e yapılacak seyahat kısıtlamasını kaldırmasının önemli olduğunu, Marmaris kolonyalarının Türk turizmine büyük katkısı olacağını söyledi ve kolonyanın pandemi süresince ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

FEDARAL MİLLETVEKİLİ TANITTI

Marmaris adlı kolonyayı SPD’li Federal Milletvekili Carsten Trager ile birlikte halka tanıttığını anlatan Yeşil, eşi Fatoş Yeşil ile birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından Yeşil çiftine, Marmaris patentli kolonyanın piyasaya çıkması nedeniyle teşekkür etti.