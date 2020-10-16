Market tamamen kül oldu
Almanya’nın Baden Württemberg eyaleti sınırları içinde kalan Wendlingen’de dün çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Bir market zincirinin şubesinde başlayan yangın nedeniyle bina kullanılmaz hale geldi.
YAPILAN ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Market çalışanlarının dumandan etkilenme ihtimali üzerine olay yerine ilk yardım ekipleri de gönderildi. Bölge sakinleri de evlerinin kapı ve pencerelerini dumandan etkilenmemeleri amacıyla kapalı tutmaları yönünde uyarıldı. Akşam saatlerinde başlayan yangın söndürme ve soğutma çalışmaları cuma sabahına kadar sürdü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Savcılık yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangından kaynaklı zararın milyonlarca Euro olduğunu açıklayan polis, marketin çatısının çöktüğünü, raflarında ve deposunda bulunan tüm ürünlerin yandığını belirtti.
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