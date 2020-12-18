Marcus Berg: "Rusya'da yollar çok kötü"

34 yaşındaki oyuncu, Rusya'daki hayatı ve ülke üzerine açıklamalarda bulundu.

Rus mutfağını değerlendiren Berg; "Ben glutenli yiyecekleri tüketmiyorum. O yüzden her şeyi tatmak zor ama genel olarak beğendim. En beğendiğim Rus yemeği ise dana strogonof oldu." açıklamasında bulundu. "GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

34 yaşındaki Berg yollar üzerine gelen soruya ise; "Yolların kesinlikle düzeltilmesi lazım! Buraya gelip, gördüğümde çok şaşırdım. Şu anda düzenli olarak Krasnodar'da yolların düzeltildiğini görüyorum. Yavaş yavaş şartlar iyileştiriliyor." cevabını verdi.