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Avrupa
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Marcus Berg: "Rusya'da yollar çok kötü"

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Marcus Berg: "Rusya'da yollar çok kötü"
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İsveçli deneyimli forvet Marcus Berg, kariyerine Rusya Ligi takımı Krasnodar'da devam ediyor.

34 yaşındaki oyuncu, Rusya'daki hayatı ve ülke üzerine açıklamalarda bulundu.

Rus mutfağını değerlendiren Berg; "Ben glutenli yiyecekleri tüketmiyorum. O yüzden her şeyi tatmak zor ama genel olarak beğendim. En beğendiğim Rus yemeği ise dana strogonof oldu." açıklamasında bulundu.

Marcus Berg: Rusyada yollar çok kötü
"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

34 yaşındaki Berg yollar üzerine gelen soruya ise; "Yolların kesinlikle düzeltilmesi lazım! Buraya gelip, gördüğümde çok şaşırdım. Şu anda düzenli olarak Krasnodar'da yolların düzeltildiğini görüyorum. Yavaş yavaş şartlar iyileştiriliyor." cevabını verdi.

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