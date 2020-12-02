Maradona'nın otopsi sonuçları bekleniyor

25 Kasım 2020 tarihinde vefat eden Diego Armando Maradona’nın ölüm sebebi “şiddetlenen kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” olarak açıklanmıştı ancak devam eden detaylı otopsi raporunda ölümünden hemen önce yediği veya içtiği şeylerin hayattaki son anları hakkında ipucu verebileceği kaydedildi. Özellikle otopsi sırasında çıkarıldığı belirtilen Maradona’nın kalbinin normalden 500 gram daha ağır olduğu ve detaylı otopsi raporunun hazırlanmaya devam ettiği belirtildi. Maradona’nın otopsi sırasında alınan kan, mukoza, ve idrar örneklerinin toksikolojik araştırmalarının devam ettiği belirtilirken detaylı otopsi sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.