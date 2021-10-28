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HABERLERAvrupa Haberleri

Manfred Rommel Ödülü, Offenbach ve Uğursal’a verildi

#DTF#Manfred Rommel #Stuttgart Haus Der Wirtschaft
Manfred Rommel Ödülü, Offenbach ve Uğursal’a verildi

Stuttgart Türk-Alman Forumu (DTF) tarafından, 2009 yılından beri Stuttgart eski Anakent Belediye Başkanı Manfred Rommel adına verilen ‘Manfred Rommel Ödülü’nün bu yılki töreni Stuttgart Haus der Wirtschaft binasında yapıldı. Bu yıl gazeteci-yazar Susanne Offenbach ve mimar Ersin Uğursal, Türk-Alman diyaloğuna verdikleri hizmet ve komşuluk ilişkilerini destekleyici çalışmalarından ötürü ‘Manfred Rommel 2021 Onur Ödülü’ne layık görüldü.

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STUTTGART Anakent Belediye Başkanı Dr. Frank Nopper ile yaklaşık 100 kişinin katıldığı törenin onur konuşmalarını, Türk-Alman Forumu mütevelli heyeti başkanları Prof. Dr. Wolfgang Schuster ile Süheylâ İnce Demir yaptılar. Dernek Başkanı Gülten Aysel ise son yılların projelerini ve Türk-Alman Forumu tarafından göçün 60’ıncı yılında hazırlanan programı tanıttı. Ödüle layık görülen Susanne Offenbach, 40 yıla yakın SWR televizyon kanalında ve Sonntag Aktuell gazetesinde çalıştı. 2008-2018 yılları arasında Stuttgart Türk-Alman Forumu’nun mütevelli heyeti asbaşkanlığını yaptı. 1957’den beri Almanya’da yaşayan Türk-Alman Dostluk Derneği’nin kurucusu Ersin Uğursal ise mimar olarak Alman Demir Yolları şirketinde çalıştı.

Manfred Rommel Ödülü, Offenbach ve Uğursal’a verildi

Manfred Rommel Ödülü, Offenbach ve Uğursal’a verildi

Manfred Rommel Ödülü, Offenbach ve Uğursal’a verildi

Manfred Rommel Ödülü, Offenbach ve Uğursal’a verildi

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#DTF#Manfred Rommel #Stuttgart Haus Der Wirtschaft

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