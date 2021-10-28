Manfred Rommel Ödülü, Offenbach ve Uğursal’a verildi

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STUTTGART Anakent Belediye Başkanı Dr. Frank Nopper ile yaklaşık 100 kişinin katıldığı törenin onur konuşmalarını, Türk-Alman Forumu mütevelli heyeti başkanları Prof. Dr. Wolfgang Schuster ile Süheylâ İnce Demir yaptılar. Dernek Başkanı Gülten Aysel ise son yılların projelerini ve Türk-Alman Forumu tarafından göçün 60’ıncı yılında hazırlanan programı tanıttı. Ödüle layık görülen Susanne Offenbach, 40 yıla yakın SWR televizyon kanalında ve Sonntag Aktuell gazetesinde çalıştı. 2008-2018 yılları arasında Stuttgart Türk-Alman Forumu’nun mütevelli heyeti asbaşkanlığını yaptı. 1957’den beri Almanya’da yaşayan Türk-Alman Dostluk Derneği’nin kurucusu Ersin Uğursal ise mimar olarak Alman Demir Yolları şirketinde çalıştı.