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BERLİN
Haber Giriş: 29.12.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Mainz'da büyük değişim

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Mainz'da büyük değişim
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Almanya ligi takımlarından Mainz'da Achim Beierlorzer'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jan-Moritz Lichte, kötü sonuçların bir türlü önlenememesi nedeniyle gönderilerek yerine altyapı hocası Jan Siewert getirildi. İşte detaylar...

Mainzda büyük değişim
Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz, teknik direktör Jan-Moritz Lichte ile yollarını ayırdı ve yerine altyapı hocası Jan Siewert'ı getirdi.
Yönetim uzun vadade ise Mainz’da futbol oynayan Danimarkalı Bo Svensson’u getirmeyi planlıyor. 41 yaşındaki Danimarkalı futbol adamı, Mainz’da futbolculuk döneminde büyük sempati toplamıştı.
Mainzda büyük değişim
Svensson futbolu bıraktıktan sonra 2019 yılına kadar Mainz’da genç takımlarda antrenör olarak görev üstlenmişti. Şu anda ise Avusturya İkinci Lig takımlarından FC Liefering takımının başında bulunuyor.

Mainz takımı bu sezon beklenen başarıyı gösteremedi. Geride kalan 13 hafta içinde sadece bir galibiyet alabildi. Ligde de 17. sırada yer alıyor. Kulüp Başkanı Stefan Hofmann ani kararla Lichte’nin görevine son verilmesiyle ilgili “Jan Moritz Lichte zor dönemde kulüp için büyük fedakarlık yaparak sorumluluk üstlendi. Futbol konusunda çok yetenekli biri. Onunla gelecekte kulüpte nasıl bir görev alacağı konusunu da konuştuk” dedi.

 

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