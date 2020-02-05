Mahkeme izin verdi, eyaletler yasak peşinde

BADEN Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann (Yeşiller), okullarda peçe yasağından yana tavır aldı. Kretschmann, “Açık bir toplumda insanların yüzü de açık olmalı ki, açık açık konuşabilelim. Öğrenci kapalıysa, bunu bir öğretmen nasıl yapabilir düşünemiyorum” dedi. Kretschmann, peçe yasağının anayasal soruları gündeme getirebileceğini, ancak Eğitim Bakanı Susanne Eisenmann’ı bu konuda destekleyeceğini vurguladı. Eyalet Eğitim Bakanı Susanne Eisenmann, “İnanç özgürlüğünün de sınırları var” diyerek, okul yasasında değişiklik yapacaklarını açıklamıştı.

Schleswig Holstein Eyaleti’nde CDU, Yeşiller ve FDP’nin oluşturduğu koalisyon hükümeti de okullarda öğrencilerin örtünmesine karşı yasak getireceklerini bildirdi. Mahkemenin peçe yasağı kararını bozduğu Hamburg’ta Sosyal Demokratlar ile Yeşiller, kararın hemen ardından yasaklama yolunu açmak için okul yasasını değiştirmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Hamburg’ta bir meslek okulu müdürlüğü peçe giyen kız öğrencinin annesine kızının yüzünü açması için talimat vermişti. Anne ise buna karşı idari mahkeme nezdinde dava açarak, karara itiraz etti. Yüksek İdari Mahkeme pazartesi günkü kararında okulun kararının yasal temeli olmadığı sonucuna vardı.