Madımak ‘can’larına Londra’da anma töreni

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil

ETKİNLİĞE başta İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) olmak üzere diğer cemevleri ve dernekler de katıldı. İlk etkinlik bir gün öncesinde BAF yerleşkesinde akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Sivas olaylarının bir benzerinin bir daha yaşanması dilekleriyle onlarca dilek feneri gökyüzüne bırakıldı. Bir gün sonrasında ise Stoke Newington Common Park’ta bulunan Madımak Anıtı önünde bir anma töreni düzenlendi. Hackney’in Dalston bölgesinde bir araya gelen ve sayıları yüze ulaşan katılımcılar buradan anıt önüne kadar yürüdü. Anma töreninde, park içinde bulunan anıtın yanına hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı alana güller bırakıldı. BAF Başkanı İsrafil Erbil, törende yaptığı “Bu yıl salgın nedeniyle gidemediğimiz Madımak’ın acısını hep birlikte Londra’da hissediyoruz. Kamuya ait bu alanda, 27 yıl önce kaybettiğimiz canlarımıza ait bir anıtın varlığı çok değerlidir. Bu anıt, aydınlık yüzlü insanların çağdaş ve demokrasi sembolü olan canların mücadelesinin dünyaya açılan yüzüdür” dedi. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan

SAYGIYLA EĞİLİYORUZ

İAKM Cemevi Zeynel Akdoğan, Sivas olaylarını kabullenmesi zor olan tarihin karanlık günlerinden biri olarak değerlendirdi. Akdoğan, “Sivas’ta yitirdiğimiz canlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz” dedi.. Daha sonra sırasıyla Enfield Alevi Kültür Merkezi Temsilcisi İnan Çiftçi, Croydon Alevi Kültür Merkezi Başkanı Mahmut Aydoğan, Demokratik Güç Birliği Temsilcisi Ahmet Güven, birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından BAF bünyesinde müzik eğitimi veren öğretmenler türküler ve deyişler seslendirdi. Seher Ağbaba yönetimindeki cemevi semah grubu semah döndü.

Alevi Dedesi Ali Dereli











Seher Ağbaba yönetimindeki cemevi semah grubu semah döndü

