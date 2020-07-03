Madımak ‘can’larına Londra’da anma töreni
Sivas’ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve 2 otel görevlisinin hayatının kaybettiği olayların 27’nci yılında İngiltere’nin başkenti Londra’da Britanya Alevi Federasyonu (BAF) tarafından anma etkinlikleri düzenlendi.
Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil
ETKİNLİĞE başta İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) olmak üzere diğer cemevleri ve dernekler de katıldı. İlk etkinlik bir gün öncesinde BAF yerleşkesinde akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Sivas olaylarının bir benzerinin bir daha yaşanması dilekleriyle onlarca dilek feneri gökyüzüne bırakıldı. Bir gün sonrasında ise Stoke Newington Common Park’ta bulunan Madımak Anıtı önünde bir anma töreni düzenlendi. Hackney’in Dalston bölgesinde bir araya gelen ve sayıları yüze ulaşan katılımcılar buradan anıt önüne kadar yürüdü. Anma töreninde, park içinde bulunan anıtın yanına hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı alana güller bırakıldı. BAF Başkanı İsrafil Erbil, törende yaptığı “Bu yıl salgın nedeniyle gidemediğimiz Madımak’ın acısını hep birlikte Londra’da hissediyoruz. Kamuya ait bu alanda, 27 yıl önce kaybettiğimiz canlarımıza ait bir anıtın varlığı çok değerlidir. Bu anıt, aydınlık yüzlü insanların çağdaş ve demokrasi sembolü olan canların mücadelesinin dünyaya açılan yüzüdür” dedi. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan
SAYGIYLA EĞİLİYORUZ
İAKM Cemevi Zeynel Akdoğan, Sivas olaylarını kabullenmesi zor olan tarihin karanlık günlerinden biri olarak değerlendirdi. Akdoğan, “Sivas’ta yitirdiğimiz canlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz” dedi.. Daha sonra sırasıyla Enfield Alevi Kültür Merkezi Temsilcisi İnan Çiftçi, Croydon Alevi Kültür Merkezi Başkanı Mahmut Aydoğan, Demokratik Güç Birliği Temsilcisi Ahmet Güven, birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından BAF bünyesinde müzik eğitimi veren öğretmenler türküler ve deyişler seslendirdi. Seher Ağbaba yönetimindeki cemevi semah grubu semah döndü.
Alevi Dedesi Ali Dereli
Seher Ağbaba yönetimindeki cemevi semah grubu semah döndü
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