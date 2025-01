Macron ve Scholz ‘Trump’a karşı’ daha güçlü bir Avrupa çağrısı yaptı

Haberin Devamı

Scholz ve Macron, tarihi Elysee Anlaşması’nın 62. yıl dönümü kapsamında, başkent Paris’te Elysee Sarayı’nda basın toplantısı düzenledi. Macron, Fransa-Almanya dostluğu için bu özel günde Scholz’u Elysee Sarayı’nda ağırlamanın kendisi için bir onur olduğunu belirtti. Emmanuel Macron, “ABD’de yeni yönetimin göreve başlamasıyla beraber birleşmiş, güçlü ve egemen bir Avrupa’yı güçlendirmek için Avrupalıların ve ülkelerimizin görevlerini tamamen yerine getirmesi her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır” ifadesini kullandı. Macron, Avrupa’nın Atlantik ötesi bağlarına bağlı kalmasını ve aynı zamanda kendi çıkarlarını savunmasını isterken, “Avrupalıların önceliği her zamankinden daha fazla Avrupa’mıza, her şeyden önce rekabet gücümüze ve güvenliğimize yönelik olmalı” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın yapay zeka sektöründe lider bir kıta haline gelmesini ve savunma sektörüne yatırım yapmasını istedi. Macron, Avrupa Birliği’nin (AB) çıkarlarını savunmak için Ukrayna’yı, Suriye’de barışçıl bir geçiş sürecini ve İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin uygulanmasına desteklemek gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

BAŞKAN TRUMP BİR ‘İMTİHAN’ OLACAK

Scholz, Elysee Anlaşması’nın Fransa ve Almanya arasındaki “derin dostluğun” da bir göstergesi olduğunu söyledi. Dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde Avrupa’nın Fransa-Almanya ikilisine ihtiyacı olduğunu belirten Scholz, “İkimizde hareketli bir dünyada Avrupa’nın daha güçlü ve dirençli olması gerektiği konusunda hemfikiriz” dedi. Scholz, 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Avrupa’daki barış ortamını bozduğunu belirterek, Batılı toplumlarda aşırı sağın yükseldiğine de dikkati çekti. “Bu hafta yeni bir ABD yönetimiyle karşı karşıyayız ve Başkan Trump bir ‘imtihan’ olacak.” diyen Scholz, Avrupa ve ABD’nin uzun tarihe dayanan bir dostluğu ve ortaklığı bulunduğunu kaydetti. Scholz, “Avrupa, 450 milyon vatandaşın bulunduğu devasa bir ekonomik bölge. Güçlüyüz, dayanışma içindeyiz. Avrupa, kendisini gizlemeyecek” diyerek, Avrupa’nın ABD için yapıcı ortak olacağını belirtti.

Haberin Devamı

1963 ELYSEE ANLAŞMASI

Dönemin Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer ile Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, 22 Ocak 1963’te imzaladıkları Elysee Anlaşması’yla, yıllarca savaşan bir zamanların iki düşman ülkesi arasında iş birliği ve dostluğun temellerini atmışlardı.