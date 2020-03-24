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Avrupa
Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:18,Son Güncelleme:/

Maçlar seyircili oynandı!

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Maçlar seyircili oynandı!
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80 civarında vaka olmasına rağmen henüz ölüm yaşanmadığı için ertelenmeyen Belarus Ligi'nde maçlar, seyircili oynandı.

Avrupa futbolu koronavirüse teslim olurken, bu kıtada maçların oynandığı tek yer şu an Belarus.

Salgına karşın Avrupa’da futbol dahil tüm spor branşları ertelenirken, Belarus Premier Ligi’nde sezon ilk hafta maçlarıyla resmen başladı.

Ülkede koronavirüs vakasının 80 civarında olduğu ve henüz ölüm haberi gelmediği belirtilirken, tüm karşılaşmaların seyircili olarak oynanması dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada ülkenin sınır komşularından Polonya, Rusya, Litvanya ve Ukranya’da şu ana kadar koronadan birer kişi hayatını kaybetti.

İlk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu:

Maçlar seyircili oynandı

Maçlar seyircili oynandı

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