Macaristan’la dostluğun 100. yılında 100 etkinlik

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‘BİR Asırlık Dostluk ve İş Birliği’ temasıyla icra edilen kültür yılı kapsamında bu yılın ilk 4 ayında başta başkent Budapeşte olmak üzere Macaristan’ın çeşitli kesimlerinde 50’nin üzerinde etkinlik düzenlendiği ve hedefin ‘100. Yılda 100 Etkinlik’ olduğu vurgulandı. Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği’nin eşgüdümünde tüm bir yıla yayılan kültürel diplomasi faaliyetlerinin başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı ve Maarif Vakfı olmak üzere ülkemizin kurum ve kuruluşlarının önemli katkılarıyla gerçekleştiğine de dikkat çekildi.

BİR DİZİ ETKİNLİK

Bu yılın ilk dört ayında Türk kültürünü, sanatını ve mutfağını tanıtmak üzere Macaristan’ın dört farklı şehrinde düzenlenen 50 etkinlikte toplamda 70 binden fazla kişiye ulaşıldı. Başkent Budapeşte’nin yanı sıra Veszprem, Szeged ve Tokaj şehirlerindeki konser, tiyatro, sergi, konferans ve söyleşi gibi farklı etkinlikler sayesinde, nisan ayı sonu itibarıyla 100 etkinlik hedefinin yarısına gelindi. Etkinlikler arasında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün sergilediği ‘Devlet Ana’ ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu ‘Güldestan’ gibi büyük ölçekli prodüksiyonların yanı sıra, dünyaca ünlü sanatçımız Ömer Faruk Tekbilek’in konseri de Macar kamuoyunun büyük beğenisini kazandı. Euro 2024’e katılma başarısı gösteren iki ülke futbol milli takımlarının Puskas Arena’daki dostluk müsabakası da kültür yılına farklı bir renk kattı.

Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu (solda) ve piyanist Büşra Kayıkçı

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TEMMUZDA AB DÖNEM BAŞKANI MACARİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan’ın temmuz ayı itibarıyla Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nı devralacağını hatırlatarak ‘2024 Türk-Macar Kültür Yılı’nın ikinci yarısında Macaristan’ın diğer bölgelerine ağırlık vereceklerini ifade etti. Kültür yılı takviminde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri, IV. Murat Operası ve Refik Anadol’un dijital sergisi gibi büyük ses getirecek etkinlikler bulunduğu da belirtildi. Türk sanatçıların Budapeşte’deki etkinliklerin yanı sıra Debrecen, Pecs, Györ, Zigetvar, Miskolc ve Bugac gibi farklı şehirleri ziyaret etmeleri de öngörüldü.

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Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu, “Hatırlanacağı üzere ‘2024 Türk-Macar Kültür Yılı’nın açılışı, 18 Aralık 2023 tarihindeki Budapeşte ziyaretleri çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’yla birlikte onurlandırdıkları bir gala etkinliğiyle yapılmıştı. Kapanış etkinliğinin ise sene sonunda ülkemizde icra edilmesi öngörülüyor” açıklamasında bulundu.