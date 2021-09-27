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Maassen Meclis’e giremedi

#Almanya#Genel Seçim#Sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Eski Başkanı Hans-Georg Maassen
Maassen Meclis’e giremedi

Thüringen eyaletinde CDU’dan direk aday gösterilen, göçmen karşıtı açıklamalarıyla bilinen İç İstihbarattan Sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı eski başkanı Hans-Georg Maassen, SPD’li rakibinin gerisinde kalarak Federal Meclis’e giremedi.

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BU seçimlerde Maassen gibi kamuoyunun yakından tanıdığı bazı ünlü siyasiler de direk aday girdikleri yarışı kaybetti. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun ve lobi skandalıyla adı anılan Philipp Amthor direk adaylık yarışını kazanamadı. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de aynı seçim bölgesinde yarıştığı SPD’li Heiko Maas’a karşı kaybetti.

BAERBOCK DA YARIŞI KAYBETTİ
Maas, birinci oyların yüzde 36.7’sini Altmaier ise yüzde 28’ini aldı. Yeşiller Partisi başbakan adayı Annalena Baerbock da aynı seçim bölgesinde yarıştığı SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz’a karşı direk adaylık yarışını kaybetti. Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner de birinci oylarda SPD’li rakibinin gerisinde kaldı.

 

 

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#Almanya#Genel Seçim#Sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Eski Başkanı Hans-Georg Maassen