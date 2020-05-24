Lufthansa’dan yeni çıkış noktaları!

YENİ uçuş noktaları arasında Rodos, Girit, Mallorca, Venedik, Dobrovnik, Ibiza ve Faro da bulunuyor. Lufthansa ve bağlı şirketler Swissair ve Eurowings yeniden uçuşlara da başlayacak. 1 Haziran’dan itibaren 760 uçaktan 160’ı yeniden havalanacak. Şirket ayrıca hükümetle yürüttüğü kredi desteği görüşmeleriyle ilgili de nihai kararını vermek üzere. Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre Lufthansa yönetimi 9 milyar Euro’luk krediyi kabul edecek. Krediyi 2023 yılının sona kadar da geri ödeyecek. Lufthansa ile hükümet arasında yürütülen görüşmeler geçen hafta sonu sonuçsuz kalmıştı. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz ve partisi SPD devletin Lufthansa’nın ortağı olmasını savunurken, Birlik Partileri (CDU/CSU) adına görüşmeleri yürüten Alexander Dobrindt ise devletin hisselere sahip olması görüşüne kesin bir dille karşı çıkmıştı. Şirket ayda ortalama 800 milyon Euro nakit para kaybına uğradı.