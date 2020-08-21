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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Lufthansa öğrencileri ortada kaldı

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Lufthansa öğrencileri ortada kaldı
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1956 yılından beri pilot yetiştiren Lufthansa’nın Bremen’deki pilot okulu eğitimine ara verdi. Okulun küçülmesi hatta kapanması bile gündemde.

OKULDA kayıtlı 700 pilot adayı mart ayından beri eğitim alamıyor, görevli 150 eğitmen ve çalışanın durumu da belirsizliğini koruyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar gelişmelerden büyük endişe duyuyor. Öğrenciler okulu diploma almadan terk etmekten korkarken, çalışanlar da işleri yitirmenin korkusunu yaşıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa genelinde çok sayıda pilot işini kaybetti. Sadece Lufthansa’da şu anda 900 pilot fazlalığı olduğu belirtiliyor. Bu yüzden de yeni pilot yetiştirmenin mantıklı olmadığı düşünülüyor. Okul, orduda özel uçak kullanacak pilot açığını da kapatıyor. Ancak Alman ordusu daha düşük maliyetle pilot yetiştirme yolları arıyor. Eğer ordu da artık Bremen’deki okuldan pilot istihdam etmezse, okulun geleceği büyük tehlikeye girecek.

 

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