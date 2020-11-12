Lufthansa hızlı testlere başladı

HIZLI testten geçmek zorunda olan tüm yolcular, eğer elinde 48 saatlik negatif testi varsa veya başka uçakla gitmeye razı olacaksa test yaptırmak zorunda değil. Hızlı test sonucunun 30 ile 60 dakika arasında alındığı, ancak PCR testi kadar güvenli olmadığı belirtildi. Korona kriziyle sarsılan Lufthansa hızlı testlerle daha çok deniz aşırı ülkelere fazla yolcu taşımayı hedefliyor. Birçok ülkede negatif testi olmayanlara karantina mecburiyeti var.