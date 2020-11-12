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BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 12.11.2020 - 17:45 | Son Güncelleme:

Lufthansa hızlı testlere başladı

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Lufthansa hızlı testlere başladı
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Alman Havayolu şirketi Lufthansa bugünden itibaren Münih-Hamburg seferleri için hızlı korona testi başlattı.

HIZLI testten geçmek zorunda olan tüm yolcular, eğer elinde 48 saatlik negatif testi varsa veya başka uçakla gitmeye razı olacaksa test yaptırmak zorunda değil. Hızlı test sonucunun 30 ile 60 dakika arasında alındığı, ancak PCR testi kadar güvenli olmadığı belirtildi. Korona kriziyle sarsılan Lufthansa hızlı testlerle daha çok deniz aşırı ülkelere fazla yolcu taşımayı hedefliyor. Birçok ülkede negatif testi olmayanlara karantina mecburiyeti var.

 

 

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