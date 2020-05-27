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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 27.05.2020 - 18:02,Son Güncelleme:

Lufthansa Denetleme Kurulu ‘kurtarma paketi’ kararını erteledi

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Lufthansa Denetleme Kurulu ‘kurtarma paketi’ kararını erteledi
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Alman hava yolu firması Lufthansa, şirketin Denetleme Kurulu’nun, AB Komisyonunun talepleri nedeniyle, Alman hükümetinin 9 milyar Euro’luk bir kurtarma paketi konusunda onay kararını ertelediğini bildirdi.

AVRUPA Komisyonu, Lufthansa’nın Frankfurt ve Münih hava alanlarındaki üçte iki pazar payına sahip olduğu değerli kalkış ve iniş haklarından feragat etmesini istiyor. Lufthansa AG tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun talebinin Lufthansa’nın Frankfurt ve Münih’teki uçuş merkezlerini zayıflatacağı belirtildi. Lufthansa Denetim Kurulu’nun Alman Ekonomik İstikrar Fonu’nun (WSF) onayladığı kurtarma paketini şirketin borçlarını ödemek için tek uygun alternatif olarak görmeye devam ettiğine yer verilen açıklamada, “Olası alternatif senaryoların yanı sıra şirket üzerindeki ekonomik etkisi ve istikrar önlemlerinin geri ödeme planı yoğun bir şekilde analiz edilmelidir” ifadesine yer verildi.

Almanya’da hükümetin oluşturduğu WSF, 25 Mayıs’ta Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Lufthansa için 9 milyar Euro’luk bir kurtarma paketini onaylamıştı.

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