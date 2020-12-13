Lucescu sahaya daldı!

Ukrayna 1 Ligi'nde dün oynanan Dinamo Kiev-Kolos Kovalivka karşılaşmasına ev sahibi ekibin teknik direktörü Mircea Lucescu damga vurdu. Deneyimli teknik adam, 2-2 sona eren mücadelenin ikinci yarısında sinirlerine hakim olamayarak sahaya daldı, orta yuvarlağa kadar giderek hakeme itirazda bulundu.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski çalıştırıcısı olan Rumen teknik adam ilk olarak maçın 31. dakikasında Yevhen Seleznov’a gösterilen sarı karta sinirlendi, saha kenarından hakeme itirazlarda bulundu.

Bursaspor, Akhisarspor ve Karabükspor’da uzun yıllar forma giyen Kolos takımının deneyimli forveti, rakip takımın 10 numarası Shaparenko’ya son derece sert ve sakatlayıcı bir harekette bulundu.

Kırmızı kart talep eden Lucescu ve yardımcıları hakemin pozisyonu sarı kartla geçiştirmesine büyük tepki gösterdi ve uzun süre itirazlarda bulundu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci yarı Seleznov’un penaltıdan attığı golle başladı. 54’te hakemin Dinamolu futbolcu Shepelev’e önce sarı kart çıkarması, ardından monitörden pozisyonu izleyerek kırmızı kartına başvurması Lucescu’yu adeta çıldırttı.

Deneyimli teknik adam sinirlerine hakim olamayarak sahanın içine daldı. Orta yuvarlağa kadar giden Lucescu, bu bölgede hakeme yoğun itirazlarda itirazlarda bulundu. Valeriy Lobanovskiy Stadyumu’nda bunun ardından daha da şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Sahayı terk eden Lucescu doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Hakem tarafından dışarı atıldığı düşünülen Mircea Lucescu, birkaç dakika sonra tekrar geri döndü. İçerden çıkan Rumen çalıştırıcı yeniden yedek kulübesindekini yerini aldı.

İki penaltı kararı verilen, dört golün atıldığı, 8 sarı, 2 kırmızı kartın çıktığı maçta oyuna hiç girmeyen Beşiktaş’ın eski kalecisi de karta maruz kalan oyuncular arasında yer aldı. Dinamo Kiev yedek kulübesindeki Denys Boyko, 90 dakikanın ardından sarı kart gördü. Mircea Lucescu maçın ardından basın toplantısında hakemlere ve VAR kullanımına ateş püskürdü.

Seleznov’un yaptığı sert harekete sadece sarı kart çıktığını hatırlatan Lucescu şunları söyledi: “VAR ne için var hala anlayamıyorum. Video teknolojisi ilk yarıda neden kullanılmadı? Shaparenko’nun neredeyse bacağı kırılıyordu. VAR sadece ortalığı karıştırıyor”

Lucescu daha önce de bir çok kez sahaya girerek vukuatlara imza atmıştı. 2014’te Shakhtar Donetsk’in başındayken, rakibin sertliğine sinirlenerek Olimpik Donestk ile yaptıkları hazırlık maçında takımını sahadan çekerek maçı sonlandırmıştı.

Bundan bir yıl sonra ise Atletico Mineiro ile Shaktar Donetsk arasında oynanan hazırlık maçında bir pozisyona sinirlenen Mircea Lucescu, sahaya girip olay çıkarmıştı.