Lübcke cinayetinde polis ve istihbarat arasındaki iletişimsizlik!

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ALMANYA’da 2019 Haziran’ında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayeti Hessen Eyalet Parlamentosu Lübcke komisyonunda görüşülmeye devam ediliyor. Son olarak Hessen istihbarat teşkilatında görevli üç memur komisyonda ifade verdi. Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayan istihbaratçıların verdiği bilgiler, istihbarat ve polis arasındaki iletişimsizliği ortaya çıkardı.

Eski Başbakan Angela Merkel’in mültecilere yönelik politikasını destekleyen CDU’lu Kassel Valisi Walter Lübcke, neonazi Stephan Ernst ve ona silah temin eden Marcus H. tarafından öldürülmüştü. Ernst 2021 yılında yargılanarak hapis cezasına çarptırılmıştı. İstihbaratçıların verdiği bilgiye göre Stephan E. ve Marcus H., 2015 yılında Lohfelden’de Walter Lübcke’nin mültecilerin alınması için vatandaşlarla düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantı sonrası Marcus H., yapılan toplantıdan görüntülerin de yer aldığı bir video montajlayarak bunu internetten yayınladı. Aşırı sağcı camia bu videoyla Lübcke’ye karşı örgütlenme başladı. Bu görüntülerin poliste olduğu ancak istihbarata aktarılamadığı belirtildi.Komisyonda ifade veren istihbaratçılar, Lübcke’nin ölümünden sonra ancak bu görüntülere ulaştıklarını ifade etti. İki istihbaratçının Hessen’deki neonazilerle ilgili bilgi toplayıp analiz ettikleri belirtildi. Stephan Ernst ve Marcus H.’nin istihbarat tarafından gözlenirken, son 5 yılda güvenlik birimleri tarafından bilgi gelmediği için 2016 yılında takibin bırakıldığı kaydedildi. Istihbarata gelen son bilgide Stephan Ernst’in Thüringen eyaletindeki neonazilerin lider isimlerinden Thorsten Heise ile çekilmiş fotoğrafı bulunduğu ancak Ernst’in soy ismi bilinmediği için sadece ismiyle kaydedildiği belirtildi. Ancak poliste bulunan aynı fotoğrafta ise Lübcke katilinin isim ve soy ismiyle kayıt altına alındığı açıklandı. Üstelik Stephan Ernst’le ilgili ‘çok tehlikeli’ notu düşüldüğü de kaydedildi. Komisyonda Lübcke cinayetiyle ilgili görüşmeler önümüzdeki hafta içinde de devam edecek.