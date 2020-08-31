Löw 9 ay sonra futbolcularla buluştu

Alman milli takımının UEFA Uluslar Ligi karnesi hiç iç açıcı değil. Hollanda ve Fransa ile iki yıl öce oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarının hiç birinde galip gelememişti. A Ligi'nden B ligine düşen Alman milli takımı, UEFA'nın yaptığı reform sayesinde yine A ligi'ne alındı. Uluslar Ligi için kötü bir karnesi bulunan panzerler bu kez 3 Eylül'de İspanya ile Stuttgart'ta oynayacaklar. 6 Eylül'de ise İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecekler. Alman milli takımı hazırlıklarını korona önlemleri altında yürütecek. Kampa katılan tüm futbolcular ile teknik heyet teste tabi tutulacak. Maçtan 24 saat önce de bir kez daha test yapma zorunluluğu bulunuyor. Löw milli takımı iki karşılaşmaya da kapalı kapılar ardında hazırlayacak. Seyircilerin milli takım futbolcularıyla buluşmasına izin verilmeyecek. Alman milli takımının grubunda İspanya ve İsviçre dışında Ukrayna'da bulunuyor.

22 FUTBOLCU BULUNUYOR

Alman milli takımın aday kadrosuna 22 futbolcu davet edildi. Löw Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan RB Leipzig ile final oynayan Bayern Münih'li futbolcuları aday kadroya çağırmadı. Bayern Münih'ten Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka ve Serge Gnabry ile RB Leipzig'den Lukas Klostermann ve Marcel Halstenberg kadroya almayan Löw, Bayern Münih'in yeni transferi Leroy Sane'yi de sakatlığı geçtiği için tekrar milli takıma çağırdı. 22 kişilik kadroda İlkay Gündoğan, Emre Can ve Suat Serdar de yer alıyor. Almanya ekim ayında ise önce Türkiye ile dostluk maçı oynayacak, ardında da Ukrayna ile UEFA Uluslar Ligi maçına çıkacak.

Aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Baumann (Hoffenheim), Leno (Arsenal), Trapp (Frankfurt)

Defans: Ginter (Mönchengladbach), Gosens (Atalanta), Kehrer (Paris St.), Koch (Freiburg), Rüdiger (Chelsea), Schulz (Dortmund), Süle (Bayern), Tah (Leverkusen)

Ortasaha: Brandt (Dortmund), Emre Can (Dortmund), Draxler (Paris St.), İlkay Gündoğan (Man. City), Havertz (Leverkusen), Kroos (Real Madrid), Neuhaus (Mönchengladbach), Sane (Bayern), Suat Serdar (Schalke)

Forvet: Werner (Chelsea), Waldschmidt (Benfica)