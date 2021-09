LÖSEV’le sen de kansere dur de!

Her yıl eylül ayında küresel ölçekte gündeme alınan Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı, Türkiye’de ve dünyada kanserden etkilenen çocukları ve ergenleri hatırlama zamanı olarak biliniyor. LÖSEV, kendini çocukluk çağı kanseri ile mücadeleye adamış uluslararası birçok savunucu ve köklü örgüt ile birlikte eylül ayında farkındalık yaratarak ve vatandaşları bilinçlendirerek kansere dur demek istiyor. LÖSEV’den tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, çocukluk çağı kanserinin önemli bir halk sağlığı ve toplumsal bir sorun olduğu, bu nedenle herkesin bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi. Dünyada her yıl 0-19 yaş aralığındaki 400 binden fazla çocuk ve ergene, Türkiye’de ise her yıl 8 binden fazla çocuğa kanser tanısı konulduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi: ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

“Çocukluk çağı kanserleri arasında en çok görülen kanser türü lösemidir ve çocuk çağı kanserlerinin yüz 30’unu oluşturuyor. Her 3 dakikada bir dünyanın herhangi bir yerinde bir aile, çocuklarına kanser teşhisi konulduğuna dair yıkıcı haberle yüzleşmek durumunda kalıyor. Yetişkinler için ortalama kanser teşhis yaşı 66 iken, çocuklar için ortalama tanı yaşı 6’dır. Çocukluk çağı kanser hastalarının yüzde 80’i geç ve metastatik hastalık tanısı alıyor. Dolayısıyla ebeveynlerin farkındalığının artması hayat kurtarıcı rol oynuyor. Çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhis, tedavide başarıyı etkiliyor. Kapsamlı hizmetlerin genel olarak erişilebilir olduğu yüksek gelirli ülkelerde, kanserli çocukların yüzde 80’inden fazlası tedavi edilmektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde ise bu oran tahminen yüzde 15-45’i aralığındadır. Parasızlık nedeniyle ölüm çocukların kaderi olmamalıdır.”

‘YÜZDE 92 BAŞARIMIZ VAR’

“Bu nedenle, hayat kurtaran araştırmalara yatırım yapmak, yenilikçi kanser önleyici ilaçların geliştirilmesi ve bunlara erişimi hızlandırmak, eşitsizlikleri azaltmak, yüksek kaliteli, erişilebilir ve uygun maliyetli sağlık hizmetleri sunmak ve çok daha fazlası temel önceliklerimiz arasında yer almalıdır. LÖSEV, Türkiye’de bunun için 23 yıldır lösemili, 12 yıldır da tüm çocukluk çağı kanseri çocuklarla el ele mücadele vererek LÖSANTE Hastanesi’nde yüzde 92 başarı ile hayat veriyor. LÖSEV olarak Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekiyor ve ülkemizdeki her kesimden aileleri çok derinden etkileyen bu farkındalık kampanyasını desteklemeye davet ediyoruz.”