Londra’da Türk esnafın yüzü güldü

KISITLAMALARIN hafifletilmesiyle, pazartesi günü berber, kuaför, mağaza, seyahat büroları, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün sonunda yeniden hizmete girdi. Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekânları faaliyet göstermeye başladı. Ülke içinde seyahatler yeniden başlarken, aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesi serbest oldu. Düğün ve nişan merasimlerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle yapılmasına izin verilmeye başlandı.

‘OTURUP YEMEK YEMEYİ ÖZLEMİŞLER’

Restoran ve publar ise açık havadaki masalara müşteri alabilmeye başladı. Kısıtlamaların hafiflemesiyle, çok sayıda Türkiye ve Kıbrıslı esnafın faaliyet gösterdiği Harringay Green Lanes caddesi son günlerin en kalabalık dönemini yaşıyor. Şelale Restaurant’ın yöneticisi Sabri Baraçkılıç Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Ön bölümdeki bahçemiz doluydu. Müşterilerimiz bizi özlemiş. Gün boyu restoranımızın bahçesi doldu doldu boşaldı. İnsanlar oturup yemek yemeyi özlemiş. Yemek ardından taze çay eşliğinde arkadaşlarıyla sohbet ettiler” dedi.

‘YOĞUN ÇALIŞTIK’

Harringay’de 54 yıllık geçmişi olan ve Londra’nın ilk Türk kuaför salonu olan Cherie’s Hair Tanning & Beauty Güzellik Salonu’nun yöneticisi Zişan Mehmet de “Bugün çok yoğun çalıştık. Sabah 09.00’da başladık, akşam oldu, hâlâ çalışıyoruz” diye konuştu. Harringay’deki Antepliler, Hala ve Gökyüzü restoran ile Diyarbakır ve Devran Kitchen önünde uzun kuyruklar oluştu.

3. AŞAMAYA 17 MAYIS’TA GEÇİLECEK

İngiltere’de çeşitli istisnalar dışında ülke dışına seyahat yasağı devam edecek. Vaka ve ölüm sayılarında ciddi bir artış olmazsa, 17 Mayıs’tan itibaren başlayacak 3. aşamada halk, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve publar da kapalı mekânlarda müşteri kabul etmeye başlayacak. Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekân eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısını sınırlı tutmak kaydıyla, açık hava etkinliklerine izin verilecek. 21 Haziran’da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmalar kaldırılacak.