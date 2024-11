Londra’da Pentagram fırtınası

Haberin Devamı

Islington Assembly Hall’de sahneye çıkan grubun davulcusu Cenk Ünnü ise vize alamadığı için konsere katılamadı. Cenk Ünnü’nün yerine genç müzisyen Canberk Sadullah gruba eşlik etti. Konsere gelen müzikseverler, vize engeline takılan deneyimli davulcuya koro halinde “Görüşmek üzere Cenk” diyerek seslendi. Elektrikli gitarlarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan ve Demir Demirkan, bas gitarda Tarkan Gözübüyük, vokallerde Murat İlkan, Ogün Sanlıkol ve Gökalp Ergen’le sahneye çıkan grup, sevenlerini coşturdu. Pentagram’ı dinlemeye gelenler arasında İngilizler de vardı. Grup, eski ve yeni besteleriyle oluşturdukları Londra konserini ‘Kaybolmuşluk dert olmasın sana / yönler yalan, hep aynı yoldayız / can bir nefes, yük olmasın sana / kesme sakın, hep aynı daldayız’ mısralarıyla başlayan ‘Sır’ adlı eserle açtı. Sensiz, Kam, Bu Alemi Gören Sensin (Aşık Veysel), No One Wins The Fight, Maymunlar Gezegeni, Fly Forever, Şeytan Bunun Neresinde (Âşık Dertli), Doğmadan Önce, Uzakta, Wasteland, Geçmişin Yükü, 1000 In The Eastland, Dark Is The Sunlight, Lions In a Cage, Anatolia, Sur adlı parçalarla oldukça dinamik bir performans sergiledi. Konserin finalinde seyircilerin ısrarı üzerine Pentagram bestesi ‘Bir’ hep birlikte seslendirildi.