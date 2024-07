Londra’da pazar günü aşure var!

Haberin Devamı

İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) geleneksel aşure paylaşımını 21 Temmuz Pazar günü gerçekleştirecek. Konuyla ilgili İAKM-Cemevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “21 Temmuz 2024 tarihinde, saat 13.00’ten 17.00’ye kadar Londra’nın Wood Green semtinde N8 0DD adresinde bulunan kültür merkezimizde aşure lokmalarımızı bölüşeceğiz” ifadeleri yer aldı.

AŞURE 12 FARKLI MALZEMEDEN YAPILIYOR

Konuyla ilgili Hürriyet’e bir açıklama yapan İAKM- Cemevi Başkanı İbrahim Has; “Aşure, 12 farklı malzemeden yapılır. Bu malzemeler birlikte pişirildiğinde, tek bir renk ve lezzet halinde birleşirler. Katkılar herkes tarafından gelir ve aşure paylaşılırken Aleviler, ‘72 millete bir nazarla bakar’ düsturu gereği etnik köken, cinsiyet, dil, yaş, ekonomik durum veya diğer farklılıkları gözetmeden kapsayıcılığı kucaklarlar. Alevi inancına göre, Hakk’ın özü her insanın içinde bulunur, bu da her yaşamın kutsal ve korunmaya değer olduğu anlamına gelir. Aşure, barış ve sevgiyi teşvik eder, insanları en az yılda bir kez uyum içinde bir araya getirir. Bu özel günümüzde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız ve 21 Temmuz 2024 tarihinde birlikte kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Merkezi Londra olan İAKM- Cemevi, 4 bini aşkın üye sayısıyla, İngiltere’nin en büyük Türkiye kökenli toplum kuruluşudur. 1993 yılından beri faaliyet yürütüyor.

