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Londra’da ‘Muhabbet Türküleri’ yankılandı

#Londra#Yunus Emre Enstitüsü#Coşkun Karademir
Londra’da ‘Muhabbet Türküleri’ yankılandı

Kopuz ve bağlama üstadı Coşkun Karademir, Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde dinleyicilere tadı damaklarda kalan bir müzik ziyafeti sundu. Dinleyiciler de zaman zaman sanatçıya eşlik ederek güzel bir Ramazan akşamı yaşadılar.

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ÖDÜLLÜ sanatçı, Türk Halk Müziği’nden en güzel eserleri icra ettiği bu konserde türkülerine, tınısıyla gönüllere dokunan kopuzuyla eşlik etti. Karademir, bağlamanın atası perdesiz Orta Asya telli çalgısı olan kopuzuyla Türk Halk Müziği’nin seçkin eserlerinden örneklerinden bir demet sundu. Solo, ikili, dörtlü ve topluluk projeleri ile kendi deyişiyle Anadolu irfan mekteplerinden beslenen şiir ve müziği buluşturarak yerel Türk Halk Müziğini dünya müziği dinleyicilerine sunmaya devam eden Karademir, konserde ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘Dostum Dostum’, ‘Ne ağlarsın Benim Zülfü Siyahım’, ‘Güzelliğin On Para Etmez’, ‘Leyla Leyla’, ‘Deli Gönül Feryat Etme Boşuna’, ‘Gafil Gezme Şaşkın’, ‘Şu Benim Deli Gönlüm’, ‘Medet Sevdiğim’ gibi birbirinden güzel Türkçe eserleri seslendirdi.

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Londra’da ‘Muhabbet Türküleri’ yankılandı

AVRUPA’DA LİSTE BAŞI
Yunus Emre’den, Hacı Bektaşi Veli’ye, Pir Sultan’dan Aşık Veysel’e Anadolu’nun büyük mutasavvıfların ve âşıkların eserlerini farklı kültürlerden insanlarla buluşturan Karademir, müzikal çizgisini hep daha derin ve evrensel bir çizgide tutmayı kendisine şiar edinmiş,

Londra’da ‘Muhabbet Türküleri’ yankılandı

Türkiye’den ve farklı ülkelerden önemli müzisyenlerle özgün projelerde iş birlikleri yapmıştır. Karademir, albümleri ile Avrupa Müzik listelerinde alışılagelmiş müzik türünden farklı bir müzikle, Türk Halk müziğiyle, haftalarca liste başı kalma başarısını yakalamış bir sanatçı olarak Türkiye’den ve farklı ülkelerden müzik alanında önemli isimlerle özgün projelerde işbirlikleri yapıyor. Norveç’ten, İspanya’ya, İran’dan İrlanda’ya birçok sanatçıyla ortak çalışmaları yürütüyr. Bu ve benzeri etkinliklerden haberdar olmak için Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün web sitesini ziyaret edebilir https://yeelondon.org.uk/ ya da londra@yee.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

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Londra’da ‘Muhabbet Türküleri’ yankılandı

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#Londra#Yunus Emre Enstitüsü#Coşkun Karademir

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