Londra’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

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SALGIN önlemleri nedeniyle kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda, Kamila Bydlowska klasik keman dinletisi sundu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Çimen Keskin, “15 Kasım 1983’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü yolunda ve siyasi yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Keskin, “Kıbrıs Türk halkı, uzun yıllar boyunca ana vatan Türkiye’nin de sonsuz desteğiyle, varoluş, kimliğini, onurunu, özgürlüğünü ve egemenliğini koruma mücadelesi vermiştir” dedi. Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasındaki karanlık dönemde yaşadıklarını asla unutamadığını belirten Keskin, “Ana vatan Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kullanarak yapmış olduğu yerinde müdahale sayesinde Ada’da huzur ve güvenlik yeniden tesis edilmiştir” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ SÜRECEK’

Kıbrıs’ın 50 yıldan uzun bir süredir Birleşmiş Milletler’in gündeminde olduğunu ancak Rum tarafının tek taraflı olarak elinde tuttuğu güç ve refahı Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istememesi sebebiyle sonuçsuz kaldığını vurgulayan Keskin, “Kıbrıs konusunun temelinde yatan esas sorun, uluslararası camianın en başından beri Kıbrıs Rum tarafını ‘devlet’, Kıbrıs Türk tarafını ise ‘toplum’ olarak konumlandırmasından kaynaklanan bir statü meselesidir” diye konuştu.

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KİMLER KATILDI?

Resepsiyona, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Müsteşarlar Sezin Şahin Yeşildağ ve Ceren Serbest, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, Londra Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Ömür Candar, Hava Ataşesi Serkan Virlan, Deniz Ataşesi Birol Sütçüoğlu, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Belediye Meclis Üyesi Alev Cazimoğlu ve Hassan Yusuf, Waltham Forest Belediyesi Meclis Üyeleri Halil Nick Halebi, eşi İlkay İsa ve çocukları Justin Halebi, kızları popçu Eylem, Konsey Başkanı Ayşe Osman, din görevlisi Hüseyin Haşim Al Bakayi, Kıbrıs Türk Toplumu Merkezi temsilcisi Erim Metto, İngiltere Türk İslam Vakfı Başkanı Erkin Güney, eşi Melanie Güney, Ali Rıza Değirmencioğlu Okulu yöneticisi Sevtap Kemal, Olay gazetesi sahibi Nural Ezel, Tiyatro Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu, TTFF Başkanı Osman Ercen de katıldı.

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