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HABERLERAvrupa Haberleri

Londra’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

#Londra’Da KKTC’Nin 38’İnci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı#KKTC Londra Temsilciliği’Nde Büyükelçi Çimen Keskin#AVRUPADAN HABERLER
Londra’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü, KKTC Londra Temsilciliği’nde Büyükelçi Çimen Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

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SALGIN önlemleri nedeniyle kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda, Kamila Bydlowska klasik keman dinletisi sundu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Çimen Keskin, “15 Kasım 1983’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü yolunda ve siyasi yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Keskin, “Kıbrıs Türk halkı, uzun yıllar boyunca ana vatan Türkiye’nin de sonsuz desteğiyle, varoluş, kimliğini, onurunu, özgürlüğünü ve egemenliğini koruma mücadelesi vermiştir” dedi. Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasındaki karanlık dönemde yaşadıklarını asla unutamadığını belirten Keskin, “Ana vatan Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kullanarak yapmış olduğu yerinde müdahale sayesinde Ada’da huzur ve güvenlik yeniden tesis edilmiştir” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ SÜRECEK’
Kıbrıs’ın 50 yıldan uzun bir süredir Birleşmiş Milletler’in gündeminde olduğunu ancak Rum tarafının tek taraflı olarak elinde tuttuğu güç ve refahı Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istememesi sebebiyle sonuçsuz kaldığını vurgulayan Keskin, “Kıbrıs konusunun temelinde yatan esas sorun, uluslararası camianın en başından beri Kıbrıs Rum tarafını ‘devlet’, Kıbrıs Türk tarafını ise ‘toplum’ olarak konumlandırmasından kaynaklanan bir statü meselesidir” diye konuştu.

Londra’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Keskin’in ardından söz alan Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının kökeninde Rum tarafının düşmanca taktikleri olduğunu söyledi ve Türkiye’nin ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıslı Türklere vereceği desteğin süreceğini vurguladı. Yalçın, “Uluslararası toplum, Ada’da iki ayrı halk, iki ayrı kültür ve iki ayrı devlet olduğunu kabul etmelidir” ifadelerini kullandı. Resepsiyon boyunca Kibele Restoran tarafından Kıbrıs Türk kültürüne ait çeşitli yemekler ve yiyecekler ikram edildi.
Londra’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Konsolos Buket Kop ve Namık Cafer, Muavin Konsolos İsmail Şahinoğlu ve TC. Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan (soldan sağa).
Londra’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Londra Büyükelçiliği Hava Ataşesi Serkan Virlan, Deniz Ataşesi Birol Sütçüoğlu ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Ömür Candar.

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KİMLER KATILDI?
Resepsiyona, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Müsteşarlar Sezin Şahin Yeşildağ ve Ceren Serbest, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, Londra Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Ömür Candar, Hava Ataşesi Serkan Virlan, Deniz Ataşesi Birol Sütçüoğlu, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Belediye Meclis Üyesi Alev Cazimoğlu ve Hassan Yusuf, Waltham Forest Belediyesi Meclis Üyeleri Halil Nick Halebi, eşi İlkay İsa ve çocukları Justin Halebi, kızları popçu Eylem, Konsey Başkanı Ayşe Osman, din görevlisi Hüseyin Haşim Al Bakayi, Kıbrıs Türk Toplumu Merkezi temsilcisi Erim Metto, İngiltere Türk İslam Vakfı Başkanı Erkin Güney, eşi Melanie Güney, Ali Rıza Değirmencioğlu Okulu yöneticisi Sevtap Kemal, Olay gazetesi sahibi Nural Ezel, Tiyatro Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu, TTFF Başkanı Osman Ercen de katıldı.

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Londra’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

TTFF Başkanı Osman Ercen, Konsey Başkanı Ayşe Osman, Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, KKTC Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin ve Olay gazetesi sahibi Nural Ezel.
Londra’da KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Waltham Forest Belediyesi Meclis Üyesi Halil Nick Halebi, Belediye Meclis Üyesi İlkay İsa, KKTC Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Justin Halebi ve popçu Eylem.

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#Londra’Da KKTC’Nin 38’İnci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı#KKTC Londra Temsilciliği’Nde Büyükelçi Çimen Keskin#AVRUPADAN HABERLER

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