Londra’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yılı kutlanacak

KONUYLA ilgili Başkan Ertuğrul Mehmet, ziyaret amaçlarının yeni yönetim olarak şu ana kadar yaptıkları ve yapacakları çalışmaları, Büyükelçi Oya Tuncalı ile paylaşmak ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı tebrik etmek olduğunu ifade etti.

1 Mart 2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yeni yönetimini belirleyen İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Başkan Ertuğrul Mehmet ve yönetim kurulu üyeleri ile korona pandemisi nedeniyle yapamadıkları ziyareti, kısıtlı sayıda ve temsili olarak gerçekleştirmiş oldu.





BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI KUTLANACAK

Büyükelçi Tuncalı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek birçok kuruluşu bünyesinde barındıran İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu için çok önemli olduğunu kaydetti. Tuncalı, toplumda farklı kurumlarda çalışmış, tecrübeli bir isim olan Başkan Ertuğrul Mehmet yanında yeni yönetimin genç ve aktif üyelerden oluşmasının Konsey’e enerji getirdiğini bu son 4 aylık zorlu Covid-19 süresince temsilciliğimizle birlikte yaptıkları birçok çalışmada bunu gözlemlediklerini belirtti. Tuncalı, “Önümüzdeki günlerde 46. yıl dönümünü kutlayacağımız Barış ve Özgürlük Bayramımızı, İngiltere’de yaşayan kardeşlerimizle kutlamanın mutluluğu ve gururu ile önümüzdeki dönemde de yakın bir iş birliği içerisinde ülkemiz ve toplumumuz için gayret ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.