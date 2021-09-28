Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı!

2. Karabağ Savaşı’nda vatan için canlarını veren şehitler için dualar edildi. Anılarına kırmızı güller bırakıldı. Şehitler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende ilk konuşmayı yapan Büyükelçi Elin Süleymanov
“Azerbaycan’ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü uğruna şehit olan tüm kardeşlerimizin aziz hatırası halkımızın kalbinde her daim yaşayacaktır” dedi. Büyükelçi, “30 yıl süren müzakerelerden sapan ve Temmuz 2020’den itibaren Azerbaycan’a karşı saldırı ve provokasyonlarını artıran Ermenistan’ın geçen yıl 27 Eylül’de Azeri sivilleri ve askeri üssü bombalamasıyla, Azerbaycan’ın başka bir çaresi kalmadığını ve nefsi müdafaa hakkını kullanarak 44 gün süren savaşta, Azeri topraklarının kurtarıldı” diye konuştu.KONUK SAYISI SINIRLI TUTULDUKoronavirüs
salgını nedeniyle sınırlı sayıda konuğun davet edildiği etkinlikte daha sonra söz alan, Azerbaycan Büyükelçiliği
Askeri Ataşesi Vügar Ahmedov da 44 gün süren savaşta, Azeri askerlerin gösterdikleri cesaret ve kahramanlık örneklerinden bahsetti. Etkinlikte İngiltere’deki Azeri toplumu üyesi ve Azerbaycan Evi Başkanı Dr. Ali Tekin Atalar
da şehitlerin hatırasının Azerbaycan halkının yüreğinde ebediyen yaşayacağını belirtti. Atalar ayrıca, savaş döneminde dünyanın dört bir yanında yaşayan Azerbaycanlıların bir amaç uğrunda birleşerek, manevi destek verdiklerini vurguladı. Etkinlik, anma töreni için hazırlanan köşeye çiçek konulması ve yıl dönümü için hazırlanan videoların izlenmesiyle sona erdi.