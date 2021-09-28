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HABERLERAvrupa Haberleri

Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı!

#Azerbaycan Büyükelçiliği#Kensington Caddesi#Ali Tekin Atalar
Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Londra’da Azerbaycan Büyükelçiliği’nde İkinci Karabağ Savaşı’nın birinci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Güney Londra’nın Kensington Caddesi üzerindeki büyükelçilik rezidansında dün düzenlenen törene, büyükelçilik çalışanları, Londra’daki Azerbaycan Evi Başkanı Dr. Ali Tekin Atalar, İngiltere’de yaşayan Azeri toplumu üyeleri ve Azerbaycan’ın dostları katıldı.

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Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı
2. Karabağ Savaşı’nda vatan için canlarını veren şehitler için dualar edildi. Anılarına kırmızı güller bırakıldı. Şehitler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende ilk konuşmayı yapan Büyükelçi Elin Süleymanov “Azerbaycan’ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü uğruna şehit olan tüm kardeşlerimizin aziz hatırası halkımızın kalbinde her daim yaşayacaktır” dedi. Büyükelçi, “30 yıl süren müzakerelerden sapan ve Temmuz 2020’den itibaren Azerbaycan’a karşı saldırı ve provokasyonlarını artıran Ermenistan’ın geçen yıl 27 Eylül’de Azeri sivilleri ve askeri üssü bombalamasıyla, Azerbaycan’ın başka bir çaresi kalmadığını ve nefsi müdafaa hakkını kullanarak 44 gün süren savaşta, Azeri topraklarının kurtarıldı” diye konuştu.
Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı
KONUK SAYISI SINIRLI TUTULDU
Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda konuğun davet edildiği etkinlikte daha sonra söz alan, Azerbaycan Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Vügar Ahmedov da 44 gün süren savaşta, Azeri askerlerin gösterdikleri cesaret ve kahramanlık örneklerinden bahsetti. Etkinlikte İngiltere’deki Azeri toplumu üyesi ve Azerbaycan Evi Başkanı Dr. Ali Tekin Atalar da şehitlerin hatırasının Azerbaycan halkının yüreğinde ebediyen yaşayacağını belirtti. Atalar ayrıca, savaş döneminde dünyanın dört bir yanında yaşayan Azerbaycanlıların bir amaç uğrunda birleşerek, manevi destek verdiklerini vurguladı. Etkinlik, anma töreni için hazırlanan köşeye çiçek konulması ve yıl dönümü için hazırlanan videoların izlenmesiyle sona erdi.
Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Londra’da 2. Karabağ Savaşı’nın yıl dönümünde şehitler anıldı

 

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#Azerbaycan Büyükelçiliği#Kensington Caddesi#Ali Tekin Atalar