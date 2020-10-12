Londra futboluna Türk kadını eli

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) bünyesinde top koşturan Mehmetçikspor ve Yavruvatan Spor Kulübü’nün başkanlığını iki kadın yapıyor.

TTFF I. Lig takımlarından, 43 yıllık geçmişe sahip Mehmetçikspor’un başkanlığını Hamide Sarı, takımın genel sekreterliğini de kızı Özel Sarı yapıyor. İş insanı Hamide Sarı’nın kızı Özer Sarı da kulübün genel sekreteri. Takımları, Londra Futbol Birliği (LTA) Kupa maçlarına katılıyor.

Antrenörlüğünü Enver Çıkıkçıoğlu’nun yaptığı Türk takımı, dünkü karşılaşmasında İngiliz rakibi Enfield United FC’yi 11- 0 gibi farklı bir skorla hezimete uğrattı

İki dönemdir TTFF 2’inci lig takımlarından Yavruvatan Spor Kulübü’nün başkanlığını seçilen Nafiye Horozoğlu da, sadece erkeklerin değil, kadın yöneticilerin de aktif şekilde sporun içinde olmasını istiyor. Ümit Çıkıkçıoğlu’nun yönetim kurulu üyesi olduğu Yavruvatan, dün gerçekleşen dostluk karşılaşmasında Pekünspor’u 10- 0’lık farklı bir skorla geçti. 2 KULÜBE 2 KADIN BAŞKAN

Hamide Sarı “Futbol tutkumuz uzun yıllar önce oluştu, eşimin aktif rölü ise daha sonra benim kulüp başkanı olmama sebep oldu. Gençlerimiz bizim en büyük değerlerimiz, onları korumak en büyük vazifemizdir. Futbol ise bunu başarmak için bir adımdır. Futbol sayesinde bir araya geliyoruz ve birçok duyguları paylaşıyoruz En başta bir anne olarak, gençlerimizi sokaklardan uzak tutup haftasonları sahada olmasını istiyorum. Oyuncularımız sadece birer futbolcu değil aynı anda hepimizin evladı. Bizim görevimiz ise evlatlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak ve korumak” dedi. NAFİYE HOROZOĞLU

1995 yılında kurulan Yavruvatan FC’in Başkanı Nafiye Horozoğlu da “2019’da başkan seçildim. İş yoğunluğumdan ve master eğitimimden dolayı pek de aktif değildim, ancak bu yıl daha aktif bir şekilde görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu yıl yine başkanlık görevine seçildim. Ben 7 yaşından itibaren futbol oynuyordum, futbola olan ilgim ve tutkum küçük yaşatan beri vardı. Çeşitli takımlar için oynadım bunlardan biri de Tottenham ve şimdi de Türkiye ve Kıbrıs kökenli gençler için futbol ve spor alanında en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız. Özellikle Londra’da suç işleme oranları ciddi bir şekilde artıyor ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak zorundayız” diye konuştu.

Horozoğlu ayrıca “Geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri gençlerimizdir. Dolayısıyla, zararlı alışkanlıklara teşfik edilmesine asla müsade edemeyiz. Gençlerimizi bağımlılıklardan, boş zaman geçirmekten ve kötü alışkanlıklardan korumak zorundayız. Bu bağlamda sadece erkekler değil, kadın yöneticiler veya futbolcularda dahil edilmeli. Spor bizim üzerinde ortaklaşa buluştuğumuz tek nokta olmalıdır” ifadelerini kullandı. TAKIM BAŞKANININ KIZI ÖZEL SARI

Mehmetçikspor Kulübü Genel Sekreteri Özel Sarı da şunları söyledi: “Küçük yaştan itibaren futbol için ayrı bir tutku oluştu, sahalarda büyüdüm diyebilirim. 2016 yılında annemle Mehmetçik FC’yi devraldığımızda 2. Lig’deydik daha sonra şampiyon olup birinci lige yükseldik. Bu bizim güzel bir başarıydı. 20176-17 sezonun en genç takıma sahiptim ve birçok başarılara imza attıp herşeyden önce aile olmayı başardık. Bizim amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup onları sevdiği ve tutku olduğu alana teşfik etmek, bunlardan biri ise futbol. Aile kavramıyla oyuncularımızla birbirimize destek olduk ve korudukça futbol özellikle zihinsel sağlık iyi bir spor, bu konuda birçok çalışmalara dahil oldum. Hedefimiz iyi bir takımla saygın bir ligde yer almak. Toplumsal değerlerimize uygun bir ligde olmayı tercih ediyoruz. Temiz ve eşit şartlarda futbol oynamak istiyoruz.”