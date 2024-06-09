Lindner resti çekti

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ALMANYA’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinde yaşanan sancılar arttı, restleşmeler başladı. Reuters TV’ye konuşan SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, bütçede 30-40 milyar Euro tasarrufa gidilmesinin mümkün olamayacağını belirterek, “Biz, Sosyal Demokratlar buna onay vermeyeceğiz. Başka alternatifler ve çözümler bulunmalı. Bu, aynı zamanda FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’e de bir mesajdır” dedi, ortalık kızıştı. Klingbeil’ın tasarruf yerine vergi artışına gidilmesi ve taze borç freninde istisnalar uygulanması önerisine Lindner sert tepki gösterdi. Koalisyon Sözleşmesi’nde ‘üçlü iktidar’ döneminde vergilerin artırılmayacağının ve taze borç alınmayacağının açık bir şekilde yer aldığını hatırlatan Lindner, SPD Eş Başkanı Klingbeil’ı ‘FDP’yi sıkıştırmak ve koalisyonu patlatmak’ istemekle suçladı. Partisi için vergi artışının da taze borç freninin gevşetilmesinin de kesinlikle söz konusu olmayacağını yineleyen Lindner, koalisyonu terk edebileceğinin sinyalini verdi: “Bu alanlarda değişiklik için Lars Klingbeil ve SPD, FDP’siz bir çoğunluk aramalıdır.”

FDP liderinin bu sözleri, politik çevreler tarafından “Koalisyonda sinirler iyice gerildi. Bu böyle gitmez. Sancılar böyle devam ederse, yasama dönemi bitmeden bu ortaklık biter” şeklinde yorumlandı. Öte yandan SPD’li Şansölye Olaf Scholz’un ana muhalefetin büyük kanadı CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile cuma günü başbakanlıkta bir araya gelerek bir saati aşkın süre görüşmesi, “Scholz yeni bir ortak mı arıyor?” sorusunu da gündeme getirdi.

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SUÇLAMALAR ARTTI

SPD ile FDP arasında karşılıklı suçlamalar son dönemlerde yoğunlaştı. FDP’nin Avrupa Parlamentosu (AP) lider adayı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Başbakan Olaf Scholz’un hep kendisinin haklı olduğunu sandığını belirterek, ‘otistik bozukluk eğilimi’ sergilemekle suçladı. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, böyle bir suçlamanın tamamen saçma olduğunu söylerken, FDP’li politikacının Başbakan Scholz’dan özür dilemesini istedi. Strack-Zimmermann, tüm otizmlilerden özür dilerken, Scholz’dan özür dilemedi. FDP’li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de kısa bir süre önce borç freninin kendileri için ‘kırmızı çizgi’ olduğunu belirtirken, SPD ile Yeşiller’in taze borçta ısrar etmeleri halinde ortaklığın biteceği tehdidinde bulunmuştu. Kubicki, özellikle Yeşiller’i hedef alarak, “Yeşiller devletin parasıyla hangi işletmelerin destekleneceğine, hangi alanda yeni pazarlar yaratılacağına kendileri karar vermek istiyor. Vatandaşın her şeyine müdahale etmek istiyorlar. Böyle bir politikayı kabullenmek mümkün değil. Şayet borç freninin kaldırılmasında ısrar ederlerse bu ortaklık biter” demişti.