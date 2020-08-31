Almanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olan, Bayern Münih ile 3 kulvarda da mutlu sona ulaşan Robert Lewandowski, yılın futbolcusu seçildi. Polonyalı golcü, Alman Spor Gazetecileri Derneği'nin (VDS) üyeleri arasında geleneksel olarak gerçekleştirilen oylamada en yakın rakibi Thomas Müller'i 5'e katladı.

Lewandowski müthiş bir sezon geçirdi

Bayern Münih ile 31 maçta 34 gol, 7 Şampiyonlar Ligi maçında 15 gol, şampiyonluklar kupalar... Robert Lewandowski, geride bıraktığı müthiş sezonunun ardından Alman gazeteciler tarafından onurlandırıldı. Almanya'da bu ödülü ilk kez aldı

Lewandowski, 'Almanya'da Yılın Futbolcusu' ödülünü ilk kez kazandı. 32 yaşındaki golcü Polonya'da ise bu ödülü 8 kez kazanmıştı. Futbolcu, 276 oyla birinci olurken, onu en yakından takip eden isim ise takım arkadaşları Thomas Müller ve Joshua Kimmich oldu.

"Her yıl beklentilerim artıyor"

Lewandowski konuyla ilgili röportajında, "Bu ödül sebebiyle gurur duyuyorum. Üstelik beklentilerim gittikçe artıyor. Her yıl o beklentilere yanıt bulmak ve hedefi yakalamaya çalışıyorum. Seviye o kadar yüksek ki... Bunedsliga'da sezon başına 25 gol normal kabul ediliyor. İyi performans için gerçekten de çok çalıştım" ifadelerini kullandı. Golcü isim yakın zamanda 'Altın Top' ödülünü hak ettiğini de söylemişti.

Marco Reus tebrik etmeyi ihmal etmedi

Bu arada geçen yılın birincisi Marco Reus da Dortmund'dan takım arkadaşını tebrik etti. Reus, "Lewy, şüphesiz kıtadan tanımlanan en iyi hücumcu. En iyi olduğunu göstermek için hayatı boyunca çalıştı. Performansına şapka çıkarabilir. Bu başarıyı hak etti" yorumunu yaptı. Yılın Teknik Direktörü: Hansi Flick

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick de Lewandowski'yi yere göğe sığdırmadı. Flick “Bu sezon Lewandowski'den daha başarılısı yok. Dünyada yılın futbolcusu unvanı onun olmalı” dedi. FIFA 'Yılın Futbolcusu' seçimini ne zaman yapacağını henüz belirlemedi. Spor gazetecilerinin oylarıyla yılın teknik direktörü seçimi de yapıldı. Bayern Münih'e üç kupa kazandıran 55 yaşındaki Flick Almanya'da 'Yılın Teknik Direktörü' oylamasını açık ara farkla kazandı. 223 gazetecinin oyunu alan Flick, 30 yıl aradan sonra Liverpool'a şampiyonluk kazandıran Jürgen Klopp'u da geride bıraktı. Klopp'a 154 oy çıktı. Böylece hem 'Yılın Teknik Direktörü' hem de 'Yılın Futbolcusu' unvanları Bayern Münihlilerin oldu. Lewandowski ve Flick'in Bayern Münih ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oylama sonucu:

1. Robert Lewandowski (FC Bayern Münih) - 276

2. Thomas Müller (FC Bayern Münih) - 54

3. Joshua Kimmich (FC Bayern Münih) - 49

4. Kai Havertz (Bayer Leverkusen) - 17

Timo Werner (RB Leipzig) - 17

6. Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 14

7. Leon Goretzka (FC Bayern Münih) - 13

8. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) - 11

9. Alphonso Davies (FC Bayern Münih) - 9

10. David Alaba (FC Bayern) Münih) - 6