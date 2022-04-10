Lauterbach’a güven azaldı

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KARANTİNA kuralının 1 Mayıs’tan itibaren kaldırılacağını açıkladıktan bir gün sonra kararın yanlış olduğunu söyleyip hata yaptığını belirten ve karantina uygulamasını geri getiren Lauterbach, eleştirilerin hedefi olmuştu. Öte yandan Bakan Lauterbach’ın ısrarla üzerinde durduğu ve destek verdiği aşı zorunluluğu yasa tasarısı da Federal Meclis’te yapılan oylamada kabul edilmedi. Tüm bu gelişmeler Lauterbach’ın popülerliğini kaybetmesine neden oldu. Insa kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan Bild gazetesi adına yapılan ankete katılanların yüzde 55’i Bakan Lauterbach’ın çalışmalarından memnun olmadığını söyledi. Memnun olanların oranı ise yüzde 36 olarak belirlendi. Karl Lauterbach’a olan güven göreve başladığı dönemde yüzde 53 olarak tespit edilmişti.

Ankette siyasi partilerin oy durumu da incelendi. Uzun bir aradan sonra Birlik Partileri’nin gerisine düşen SPD son yapılan ankette yüzde 25, CDU/CSU ise yüzde 26 oy aldı. Ankete göre Yeşiller yüzde 16, FDP yüzde 10, aşırı sağcı parti AfD yüzde 11, Sol Parti yüzde 4 oy alıyor.